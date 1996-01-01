Разыскивать больных туберкулезом не будут

Несмотря на то, что прокуратура Владивостока направила в федеральные суды города 69 заявлений о принудительной госпитализации лиц, страдающих заразными формами туберкулеза и уклоняющихся от лечения, вопрос об их розыске и помещении на это принудительное лечение не проработан.

Как стало известно ДДГ "ЗР", Федеральный закон "О предупреждении распространения туберкулеза в РФ", не предусматривает процедуру реализации принудительной госпитализации неоднократно нарушающих санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющихся от обследования. Вместе с тем, прокуратура г. Владивостока разъясняет, что уклоняющихся заразных больных туберкулезом правоохранительные органы разыскивать не будут. Однако при обращении их к врачам учреждения здравоохранения имеют право ограничить свободу таких больных и провести их принудительное лечение.