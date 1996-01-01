Наших судей подкупают и граждане, и власти

Ежегодно российские судьи получают $210 млн взяток, говорится в докладе Transparency International, международной организации по борьбе с коррупцией. Переплетение низовой коррупции и политического давления делает невозможным борьбу с этим явлением, заключают эксперты.

В докладе TI у России специальный раздел, составленный по данным российского офиса TI и правозащитных организаций, рассказала "Ведомостям" старший координатор TI по исследованиям Виктория ДЖЕННЕТТ. В 2006 г. TI провела опрос, и 33% россиян признались, что надо дать взятку для справедливого решения суда, 37% с ними не согласились, а остальные с ответом затруднились.

В докладе приведены слова председателя Конституционного суда Валерия ЗОРЬКИНА, что суды превратились в один из самых крупных коррупционных рынков в России. Годовой объем взяток в судах достигает $210 млн — всего $3 млрд, приводятся в докладе подсчеты фонда “Индем”. Данные получены по опросу свыше 2000 респондентов, в том числе 700 предпринимателей, объясняет руководитель фонда Георгий САТАРОВ. Средний размер судебной взятки, по данным “Индема”, — 9570 руб. ($358), в 2001 г. средняя взятка суду была 13 964 руб.

Методика подсчета судебной коррупции сродни хиромантии, не дает представления о реальных размерах явления, уверяет пресс-секретарь Верховного суда России Павел ОДИНЦОВ. Уровень коррупции ниже, говорит он: случаи привлечения судей к ответственности по таким поводам единичны. Фактов осуждения за взятки судей Мосгорсуда и райсудов Москвы нет, говорит пресс-секретарь Мосгорсуда Анна УСАЧЕВА. Последнее громкое дело судей — осуждение в 2005 г. Верховным судом группы судей, связанных с квартирными мошенниками, но и там их судили не за взятку.

Коррупция в судах распространена, но не всеобъемлюща, признает сотрудник прокуратуры: чем сложнее и громче дело, тем менее вероятен заход адвоката со взяткой к судье, в таких делах много доказательств, которые сложно ликвидировать. В России сливаются две формы коррупции - низовая, когда подкупают судей или сотрудников судов, и политическая, когда власть влияет на принятие решений через систему назначения судей или их материальное обеспечение, и непонятно, как бороться с этим, жалуется директор российского бюро TI Елена ПАНФИЛОВА. Власти увеличили влияние на судебную систему, констатируют авторы доклада, ссылаясь на данные Международной ассоциации юристов (IBA). В пример приводится увольнение Александра МЕЛИКОВА в декабре 2004 г. По свидетельству IBA, оно последовало за отказом судьи подчиниться указанию председателя Мосгорсуда “вынести более строгие приговоры и освободить из предварительного заключения до суда ряд обвиняемых”.

Из-за судебной коррупции снижаются темпы экономического роста: инвесторам нужна уверенность в справедливом разрешении споров, говорится в докладе”.