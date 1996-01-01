Игра "в виртуале"

Отечественные сотовые операторы стали активно втягивать своих абонентов в SMS-игры. Совсем недавно появились первые потерпевшие от этого азартного увлечения, оценивающие свой ущерб в десятки тысяч рублей.

Сегодня участие в SMS-играх - вещь весьма распространенная. Суть игры заключается в том, что на номер абонента, изъявившего желание принять в ней участие, присылают текстовые сообщения с вопросами по различной тематике с вариантами ответов. Чем больше правильных ответов даст игрок, тем больше у него будет шансов оказаться в числе победителей. В качестве приза можно получить от 100 руб. на счет абонента и канцелярии от организаторов до автомобилей и туристических путевок за границу. Стоимость SMS-сообщения с ответом на вопрос, в зависимости от ценности главного приза, колеблется от 3,5 руб. до 19 руб.

Но речь не идет о том, что игроков "кидают", не выдавая им приз. В данном случае получение награды победителем гарантировано. Не гарантировано другое - объективность результатов. Дело в том, что текущие и заключительные итоги игры подводит программа, а технику, по идее, можно обмануть.

С такой проблемой впервые столкнулся Вадим В., человек с тремя высшими образованиями, неоднократный призер прежних SMS-игр. В очередную игру, организованную контент-провайдером "Интерактивити" из Нижнего Новгорода, работающим по договору с сотовыми операторами, он играл вместе со всеми членами семьи. Учрежденное на этот раз интеллектуальное развлечение, растянутое на месяц, обещало в случае выигрыша автомобиль Toyota Corolla.

Практически все время команда Вадима не отходила от компьютера, подключенного к телефону, и высылала ответы на приходящие вопросы. Сеансы непрерывной игры доходили, порой, до 7 часов. Понятно, что при таком режиме отрыв от ближайшего соперника был уже недостижимым. Когда до окончания SMS-викторины оставалось всего несколько дней и желанный автомобиль стоимостью $18 тыс. был практически у Вадима, игроки вдруг заметили, что один из участников под ником "Тойота" всего за несколько часов набрал нереально большое количество очков, обогнав лидеров.

Ситуация казалась фантастической потому, что за такой короткий период времени набрать столько очков было невозможно просто физически. За те несколько часов "Тойоте" просто не пришло бы такое количество вопросов. За 3 недели - еще куда ни шло. Решив, что это ошибка, Вадим позвонил организаторам в Нижний Новгород. Внимательно выслушав игрока, сотрудник "Интерактивити" растерялся и даже обронил фразу: "Да, действительно, это наши техники намудрили, но мы "хвостики подобрали", и теперь все будет нормально". Непонятно, какие "хвостики" имелись в виду, но "нормально" не стало. "Тойота" по-прежнему стоял на строчку выше и сдвигаться вниз не собирался. К тому времени семья Вадима потратила на игру более 83 тыс. руб. Дальнейшее участие в игре виделось бессмысленным. Через некоторое время Вадим выяснил, что игрок "Тойота" живет в Уссурийске, ведет на местном телевидении не менее авантюрный проект (где дают наипростейшее задание, но ответ почему-то никто давать не торопится), и... прекрасно знаком с организаторами-нижегородцами. При этом оператор приморской связи, точнее, его специалист, курирующий проведение SMS-игры, сильно напрягся при появлении Вадима, всячески уходил от ответов на его прямые вопросы, утверждая лишь, что все идет согласно правилам.

Спустя некоторое время игра закончилась, автомобиль достался "Тойоте", а семье Вадима - второй приз - ноутбук, который подозрительно доставили вдвое раньше, чем обычно. Понятно, что стоимость награды даже наполовину не окупила затраты на SMS-авантюру.

Эту ситуацию прокомментировали "ЗР" в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Приморскому краю. По признанию специалистов, это первая жалоба подобного рода. Главное - для того, чтобы инициировать проверку, необходимо заявление потерпевшего. При этом, как полагают милиционеры, доказать факт подтасовки результатов игры будет вряд ли возможно.

Что касается Вадима, то он все-таки готовит заявление в милицию и консультируется с адвокатами, которые могут начать создавать прецедент, ранее не встречавшийся в российском праве. Остается надеяться, что прогноз милиционеров относительно безнадежности дела была преждевременным.