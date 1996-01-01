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Техногенная авария в Восточном предотвращена
Разгерметизация контейнера привела к утечке ядовитой жидкости на территории контейнерного терминала в порту Восточном. В контейнере находилось около тонны эпинхлоргидрида - токсичного вещества, используемого для получения эпоксидных смол, глицерина, красителей, поверхностно-активных веществ и представляющего собой бесцветную жидкость с раздражающим запахом.
Как сообщил старший помощник Находкинской транспортной прокуратуры Егор КОРЧАК, в ночь с 10 на 11 мая при выгрузке на шестом причале контейнерного терминала произошел срыв краном крепления контейнера с токсичным грузом шестого класса опасности. Груз предназначался для доставки в Китай. По предварительным данным, в результате случившегося около 50 литров ядовитого вещества попало на землю. Кроме того, около 400 литров эпинхлоргидрида вылилось в предназначенный для этих целей поддон. По информации администрации порта, загрязнения акватории порта не произошло. К 6 часам утра утечка была устранена, для предотвращения возгорания ядовитого вещества был подготовлен пожарный пояс. Произведена перекачка ядовитого вещества в исправный контейнер.
В настоящее время Находкинской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка в части нарушения правил обращения с ядовитыми веществами с целью установления виновных, повлекших аварию. Известно, что за последнее время это уже второй случай утечки ядовитого вещества из контейнера в порту Восточный. Причина ЧП, случившегося в 2006 году, - неисправное устройство запорной арматуры.
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