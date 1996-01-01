Фенольные волны Амура

Мониторинг показал превышение предельно допустимых концентраций фенолов в районе Хабаровска, Амурска и Комсомольска-на-Амуре в 1,4-1,7 раза.

Наличие в воде десятков видов солей тяжелых металлов и других компонентов даже в относительно небольших дозах дает, по оценкам экспертов, опасный суммарный эффект. Его последствия явно выражены на обитателях Амура: рыба покрыта язвами и нарывами. Употребление ее в пищу опасно для жизни. Также, по информации территориального управления Роспотребнадзора, речная вода не соответствует нормам по микробиологическим показателям.

Неблагополучная ситуация в бассейне Амура связана, прежде всего, с громадными сбросами в реку Сунгари неочищенных промышленных и бытовых стоков с китайской стороны. Согласно оценкам ученых Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук, 85-90% всех загрязняющих веществ в Амур попадают из Сунгари, в бассейне которой развернуты крупные химические и другие экологически опасные заводы.