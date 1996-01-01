Игорный бизнес: по закону или по понятиям?

Впервые в России дело о мошенничестве в одном из казино Благовещенска было доведено до суда, и преступники были осуждены. Махинации в казино требуют от мошенников большой изобретательности, потому что все уже придумано и использовано в мировом игорном бизнесе со времен его существования и осведомленные службы безопасности в состоянии вовремя пресечь преступную деятельность желающих сорвать большой куш.

Как обмануть казино

Двадцатичетырехлетняя красотка из Петропавловска-Камчатского, приехав в Благовещенск, с энтузиазмом освоила несколько игорных заведений города, познакомилась с приятными молодыми людьми. Но выиграть приличную сумму в казино все никак не удавалось, хотя план, как обыграть казино, был прост и проверен историческими традициями. Всего лишь несколько колод крапленых карт и подставные игроки - и миллион рублей (как минимум) перекочует в кошелек предприимчивой дамы.

Один из ее новых знакомых оказался менеджером казино "Сова". Он имел доступ к фишкам, находящимся в кассе, и к игровым картам, хранящимся в сейфе. Девушка предложила ему за двадцать процентов от незаконно полученного выигрыша заменить колоды карт из казино на заранее помеченные колоды. Менеджер согласился на эту сделку. Но о готовящейся афере сообщил дирекции казино и милиции. И далее события развивались под контролем соответствующих органов и службы безопасности.

Сообщниками девушки были еще двое гостей города - молодые люди из Биробиджана и Зеи. На рубашки карт нанесли пометки с помощью лезвия бритвы - подчистили часть рисунка. В роли подставных игроков в покер выступили ничего не подозревающие знакомые мошенников. Крупье, которые вели игру, тоже не знали, что на столе крапленые карты. Мошенники следили за ситуацией, давали игрокам советы, а сами общались при помощи специально разработанной системы жестов.

Первый же выигрыш - 50200 рублей - оказался для компании и последним. Сейчас все трое отбывают наказание в исправительной колонии. Мадам - глава банды - получила пять лет лишения свободы со штрафом 50000 рублей, другие участники - по четыре года со штрафом в 40000 рублей.

Было еще несколько попыток обмануть казино, используя технические средства, но мошенников сразу же вычисляли сотрудники игорных заведений.

Опасная игра в разбойников

Более сложная криминальная обстановка - вокруг залов игровых автоматов в Благовещенске и других населенных пунктах Амурской области. Стоит заметить, что в последние два года игровые залы растут как грибы после дождя. Порой они открываются в деревушках, где нет даже так называемых очагов культуры в виде библиотек или клубов. Игровые автоматы становятся психологической ловушкой для людей с неустойчивой психикой. Чаще всего в игровую зависимость попадают молодые люди в возрасте 20-30 лет. Суммы проигрыша от 2-3 тысяч рублей иногда возрастают до 500 тысяч. Когда все источники наличности иссякают, люди идут на преступления. Наиболее типичные - разбойные нападения на залы игровых автоматов. Совершаются они молниеносно, в момент, когда выручка уже извлечена работниками заведения из автоматов и хранится в подсобном помещении. Как правило, преступники имеют среди сотрудников зала своих людей или хорошо осведомлены о деятельности заведения, так как сами являются завсегдатаями игровых залов и азартными игроками.

С начала 2007 года совершено четыре разбойных нападения с применением оружия. В одном из залов была убита девушка-оператор, ранен охранник, в другом убит охранник. В прошлом году в области совершено пятнадцать нападений на игровые залы. Раскрыто всего пять. Эти преступления сложны для расследования, потому что преступники практически не оставляют следов. Длятся нападение и изъятие денег не больше пяти минут, причем преступники скрывают лица и не подают голоса, который мог бы быть идентифицирован.

Люди, попавшие в игровую зависимость, в поисках денег идут на любые поступки. Так, в городах увеличилось количество квартирных краж с характерной особенностью: воров интересуют только деньги и драгоценности. Задержанный недавно молодой человек совершил более десяти квартирных краж, а все добытое спускал на игровых автоматах.

"Народные умельцы" также не обошли стороной игорные залы. На электронику в автоматах решили подействовать собственноручно изготовленными приборами, чтобы перепрограммировать ее на выигрыш. В селе Ивановка четверо таких "умельцев" с помощью электронного устройства за два дня выиграли около 140 тысяч рублей. В первый день их выручка составила всего 30 тысяч. Это была проба сил. К следующему посещению они подготовились более тщательно, рассчитывая на богатый улов. Но к этому оказались готовы и сотрудники уголовного розыска, которым поступила информация о планируемом преступлении. Далее события развивались, как в фильме о буднях милиции: засада, рассвет, молниеносный захват преступников.

Злоумышленниками оказались уроженцы Дагестана, проживающие в Магдагачинском и Благовещенском районах. При обыске у них было обнаружено два электронных чипа, которые давали возможность настраивать автоматы на выигрыш. Это было уже не первое деяние мошенников. Они успели "поработать" и в других населенных пунктах области. Сотрудники милиции считают, что такие преступления невозможно осуществить без участия работников игорных заведений. Сейчас весь персонал заведений, где "отметились" преступники, проверяется на причастность к совершению мошенничества, устанавливаются изготовители и продавцы электронных устройств. Максимальное наказание по данному уголовному делу, предусмотренное законодательством, - лишение свободы сроком до шести лет.

Легальное мошенничество и нелегальный бизнес

Еще одно задержание провели сотрудники управления по налоговым преступлениям УВД Амурской области. Владелец сети игровых залов подозревается в использовании автоматов, не состоящих на налоговом учете, и, следовательно, в уклонении от уплаты налогов. В ходе проверок и оперативных действий выяснилось, что в течение полугода в Благовещенске бесконтрольно работали пять игровых залов и 60 автоматов не были зарегистрированы, поэтому приносили их владельцу чистый доход. При проверке филиалов организации в городах Свободном и Шимановске были обнаружены также нелегальные автоматы. Всего у задержанного оказалось сто автоматов, не состоящих на налоговом учете. С каждого автомата владельцы обязаны платить налог - 7,5 тысяч рублей в месяц. Только по Благовещенску бизнесмен задолжал в бюджет более миллиона рублей.

За два последних года по статье 199 УК "Уклонение от уплаты налогов" в отношении представителей игорного бизнеса было возбуждено сотрудниками УВД области пять уголовных дел. Хотя некоторым удается уйти от ответственности: скрыться за подставными лицами, использовать различные схемы ухода от налогов. И, как правило, у них нет какого-либо имущества, которое подлежит конфискации.

Но криминальные факты и уголовные дела, связанные с игорным бизнесом, - это лишь верхушка айсберга, его видимая часть. Вот что по поводу разделения легального и нелегального бизнеса и соблюдения законодательства говорит президент Амурской областной ассоциации игорных организаций Марат МКРТЧЯН:

- У игорного бизнеса есть определенный имидж, который усиленно распространяется разного рода чиновниками и политиками: казино - это плохо, это криминал и т. п. А между тем именно от этих деятелей зависит правовое регулирование деятельности игорных заведений, развитие законодательной базы для борьбы с нелегальным бизнесом.

Одна из главных ошибок, которую сделали чиновники, - это передача полномочий по выдаче лицензий из регионов в Москву, в Госкомспорт. Это и вызвало появление нелегальных игорных заведений. Не каждый предприниматель, открывающий небольшой игровой зал, полетит в Москву за лицензией. Кроме того, прежде областная лицензионная палата осуществляла регулярные проверки, в случае каких-то нарушений могла и отобрать лицензию. Сейчас лицензии продаются на местах нелегально, и все, кто в этом бизнесе работают, знают, где и по какой цене. Приведу курьезный случай. Один из благовещенских бизнесменов приехал в Тынду, зашел в зал игровых автоматов - и увидел ксерокопию своей собственной лицензии, которую получал в Москве. А ведь перед этим здесь была проверка, налоговики видели ксерокопию, но не увидели в этом никакого криминала. Владелец законной лицензии написал заявление в ОБЭП, но пока никаких результатов.

Появление подобных нелегальных игорных точек, по моему убеждению, возможно лишь при покровительстве чиновников определенного ранга. На заседании рабочей группы по игорному бизнесу при губернаторе области я назвал ряд нелегально действующих точек, их адреса - в каком городе, на какой улице они действуют. Никаких решительных действий со стороны соответствующих структур не последовало.

Сотрудники управления по налоговым преступлениям УВД Амурской области говорят: мы нашли нелегальную точку, а хозяина найти не можем, оборудование в аренде, поэтому конфисковать невозможно. Опять тупик из-за отсутствия правового регулирования подобной ситуации.

В прошлом году ставка налога на игорный стол была 55 тысяч рублей. В нынешнем - ставку подняли до 125 тысяч, хотя, по мнению ряда экономистов - чиновников администрации, депутатов, это нереальная сумма. И ряд предпринимателей стал отходить от казино, они бросились открывать игровые залы. Тем более что до того времени, когда все залы будут закрыты, осталось несколько месяцев. Скорее урвать, хапнуть - и, конечно, о лицензиях не думают. Залы открываются в каких-то подвальчиках, приспособленных помещениях, об усиленной охране и безопасности никто не заботится. Поэтому и большое количество криминальных происшествий связано с игровыми автоматами. Когда в Благовещенске произошло убийство девушки-оператора, то нашли ее только на следующий день. А зал так и продолжает работать. Кстати, в казино подобные происшествия невозможны. Как правило, здесь усиленная охрана, видеокамеры, то есть принимаются все меры обеспечения безопасности клиентов и сотрудников.

Наша ассоциация пытается бороться с нелегальным игорным бизнесом. Проявили инициативу, подали документы в соответствующие органы о количестве зарегистрированных игорных точек. При проверке было выявлено 50 нелегальных заведений. Тем не менее многие из них продолжают работать. Не секрет, что большое количество игорных заведений в сельской местности, в районных центрах открываются при небескорыстной поддержке местных чиновников.

Во время комплексной проверки в Белогорске к заведению подъехали молодые люди в автомобилях без номеров, спросили: "Вы что, нас проверяете? Хотите неприятностей?" Вскоре после проверки конкретные чиновники заявили проверяющим: "Вам нужны проблемы? Забудьте, что вы там были".

В Сковородино с проверкой залов игровых автоматов приехала комиссия из Тынды. Составили протоколы о нарушениях. А по возвращении в Тынду все протоколы загадочным образом исчезли.

Ко мне как к президенту ассоциации обратились клиенты одного из благовещенских залов с жалобой на мошенничество - автоматы не давали выигрыша. Мое заявление о мошенничестве сразу же было передано в милицию и в комиссию по игорному бизнесу. Рассматривалось оно полтора месяца. За это время в автоматах и электронику поменяли, и прежних работников уволили. Никаких следов мошенничества.

Надо ли говорить, что нелегальный бизнес и легальное мошенничество будут и дальше процветать, если это кому-то выгодно.