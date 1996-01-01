В Хабаровском крае новый прокурор

Приказом Генерального прокурора РФ назначен и приступил к исполнению обязанностей Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора Евгений КИМ.

Евгений Ким родился в 1976 г. в Ташкентской области. С 1982 г. проживает в Хабаровском крае. Имеет высшее юридическое образование. Окончил в 1998 г. Хабаровскую государственную академию экономики и права. В органах прокуратуры начал работать с 1999 г. следователем, старшим следователем прокуратуры Краснофлотского района г. Хабаровска, заместителем прокурора Вяземского района Хабаровского края. Имеет классный чин - младший советник юстиции.