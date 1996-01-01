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Губернатору Короткову поставили в вину футбол и прииск
Прокуратура Амурской области предъявила обвинение губернатору Амурской области Леониду КОРОТКОВУ сразу по трем статьям УК РФ: злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий и халатность (ч.2 ст.285, ч. 2 ст. 286 и ч.1 ст. 293).
По мнению следствия, в результате противоправных действий Короткова в период 2003-2006 гг. на территории области был незаконно увеличен среднеотпускной тариф на электрическую и тепловую энергию для потребителей. Увеличение тарифа произошло из-за того, что в него были включены затраты на содержание футбольного клуба "Амур" в сумме 41 млн руб., сообщила Генпрокуратура РФ.
Кроме того, Коротков приобрел дорожную технику и два легковых автомобиля у ООО "Торгфинанс" на сумму 40 млн руб., что по ценам превышало среднерыночную стоимость автомашин. По распоряжениям губернатора области из резервного фонда администрации Амурской области выделялись денежные средства на финансирование различных предприятий на сумму более 22 млн руб.
Также Коротковым из областного бюджета ООО "Прииск Дамбуки" были выделены денежные средства в сумме 16 млн руб. в счет погашения кредитной задолженности. Однако 53,3% акций данного общества не поступили в собственность Амурской области, в результате чего бюджету области причинен ущерб на указанную сумму. В целом в результате противоправных действий Короткова бюджету Амурской области причинен ущерб в сумме 123 млн руб.
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