Еще один "оборотень" получил по заслугам

8 лет лишения свободы с отбыванием меры наказания в исправительной колонии строгого режима по приговору суда получил бывшей прокурор Ольгинского района Приморского края Антон САМОЙЛОВ.

Напомним, что прокурор был осужден за то, что вымогал у генерального директора ОАО "Моряк-Рыболов" Андрея ЛАЗАРЕВА взятку в размере $50 тыс. Однако бизнесмен, который к тому же является председателем районной думы, обратился в органы ФСБ, и прокурорский "оборотень" в апреле-мае 2006 г., получив от Лазарева в счет оговоренной взятки $10 тыс., был задержан оперативниками.

Отметим, что Антон Самойлов вымогал взятку за закрытие возбужденного уголовного дела против Андрея Лазарева. История с возбуждением дела против бизнесмена весьма туманна. По утверждению адвокатов Андрея Лазарева, уголовное дело по неуплате налогов было возбуждено специально для вымогательства. Интересно, что на момент возбуждения дела и предварительного расследования спорные налоговые отчисления были давно перечислены в бюджет. Даже на предварительных слушаниях в суде налоговые инспектора говорили о том, что никаких претензий у налоговой инспекции к гендиректору нет. Однако судебные слушания по уголовному делу против Лазарева продолжаются, и, как стало известно ДДГ "ЗР", обвинение намеренно затягивает слушания, чтобы прошли сроки привлечения к ответственности. В этом случае будет сохранена честь мундира.