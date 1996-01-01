В зоне отчуждения

Печальным поводом для этого стала случившаяся 21 год назад авария на Чернобыльской АЭС. Больше всего от нее пострадали Украина, Белоруссия и Россия.

О последствиях Чернобыльской катастрофы и сегодняшней ситуации вокруг АЭС наш разговор с Генеральным консулом Украины во Владивостоке Александром ДАНИЛЬЧЕНКО.

- Александр Петрович, что сейчас происходит в районе Чернобыля? Насколько удалось ликвидировать последствия катастрофы?

- Авария привела к загрязнению более 145 тыс. кв. км на территории трех стран, пострадало более 5 млн человек. Мы пошли навстречу пожеланиям мировой общественности и вывели АЭС из эксплуатации.

С момента аварии от 8 до 10% бюджета Украины ежегодно тратится на устранение последствий катастрофы. Можно сказать, что из 20 лет Украина два года работала только на Чернобыль... Пришлось отселить жителей двух городов - Чернобыля и Припяти. Для них был построен новый город Славутич.

Если говорить о демографических последствиях, по обобщенным данным Научного центра радиационной медицины Минздрава Украины, в 1987-2004 годах умерли 504 117 человек, из них 497 348 взрослых и подростков и 6 769 детей.

Постепенно снижается смертность детей - это одно из позитивных достижений медицины и проводимых мероприятий. Но возрастает смертность людей среднего и старшего возраста, то есть тех, кто получил тогда дозу. А они ведь родители для следующего поколения. В 1,8 раза возросло количество инвалидов Чернобыля и резко сократилось количество ликвидаторов - большинство ушли из жизни. Сейчас на Украине 17 тыс. семей получают пенсии по потере кормильца. Так что долговременные последствия существуют и замалчивать их нельзя.

- В районе Чернобыльской АЭС уже можно жить?

- Реакция в реакторе не остановлена, выделяется тепло, где-то около 400 градусов, и все приборы там зашкаливает. Конечно, саркофаг создает определенные гарантии, но он давно требует реставрации, ведь его строили в спешке и гарантировали безопасную эксплуатацию в течение 10 лет, а прошло 20.

В первой и второй зоне отчуждения никакой деятельности не ведется, ведь в большинстве радиация осела в пределах 30-километровой зоны. А вообще, эти зоны стали большой радиологической лабораторией и своеобразным искусственным заповедником, где развелось много одичавших собак, волков, лис...

Третья зона называется "зона условного отселения", то есть при желании люди там уже могут жить. Они получают компенсационные выплаты и медикаменты. В четвертой зоне (ее граница проходит практически по административной границе Киева) уровень радиации выше нормы, но в пределах безопасного. Жителям этой зоны тоже положены бесплатные лекарства и доплаты на питание. К сожалению, 10% бюджета Украины на выполнение всех программ недостаточно. На начало этого года статус пострадавших в Украине имели более 2,5 млн человек.

- Можно ли точно оценить экономический ущерб, нанесенный Украине?

- Это очень сложный вопрос, ведь в этой местности на долгие годы нарушена нормальная жизнедеятельность: выведено из эксплуатации 5 120 кв. км сельхозугодий и 4 920 кв. км лесов, эвакуировано 116 тыс. человек, для чего пришлось строить новые поселки. Украина лишилась мощного объекта энергетики, что отразилось на развитии ее экономики. За 20 лет прямые затраты на ликвидацию аварии по всем источникам финансирования составили около $20 млрд.

- В чем, на ваш взгляд, урок Чернобыля для будущих поколений? Для приморцев в связи в перспективой строительства в крае АЭС это особенно актуально...

- Какой бы совершенной ни была технология, многое зависит от человеческого фактора, и это нужно учитывать при размещении АЭС в непосредственной близости от крупных населенных пунктов. И еще: Чернобыль показал, что тяжелые техногенные катастрофы, подобные этой, ведут к глобальным последствиям и требуют привлечения огромных ресурсов, которые не под силу одной стране.