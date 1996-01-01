Индийцы прибыли во Владивосток на кораблях российской постройки

Отряд кораблей Военно-морских сил Индии в пятницу с дружественным визитом прибыл на главную базу российского Тихоокеанского флота - Владивосток.

В составе отряда - пять кораблей ВМС Индии: три ракетных эсминца - "Майсор", "Ранджит" и "Рана", корвет "Кутар" и танкер "Джиоти". Кульминацией визита станут совместные антитеррористические учения "Индра-2007", которые пройдут в Японском море с 24 по 26 апреля. Российскую сторону на учениях представят большие противолодочные корабли (БПК) "Маршал Шапошников" и "Адмирал Виноградов", ракетный катер, дизельная подводная лодка, отряд тральщиков, средний морской танкер "Печенга", два буксира, два вертолета "Ка-27" и противолодочный самолет "Ил-38".