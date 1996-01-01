Приморскую милицию зачистят

Как стало известно ДДГ "ЗР", начальник УВД Приморского края генерал-майор Николай ВАЧАЕВ написал рапорт на имя министра МВД с просьбой уволить его со службы в связи с выходом на пенсию.

Однако на этом кадровые перестановки в милицейской среде не заканчиваются. По сведениям "ЗР", первый заместитель начальника УВД полковник Александр ДУБОДЕЛ ушел в отпуск с последующим увольнением. И еще несколько высокопоставленных сотрудников милиции готовят рапорта об увольнении или переводе. Примечательно, что и Вачаев, и Дубодел якобы покидают милицию из-за проблем со здоровьем. Но если о болезни первого заместителя нам ничего не известно, то о болезни Вачаева кое-какая информация в прессу все-таки просочилась. Несколько недель назад он из-за проблем с сердцем попал в больницу и, по неофициальной информации, до сих пор находится на амбулаторном лечении.

Однако есть и другая версия массового ухода руководства УВД края. Можно предположить, что и Вачаева, и Дубодела уйти попросили. Ни для кого не секрет, что в последнее время Владивосток все чаще оказывается в центре всероссийского криминально-милицейского скандала. Одно только задержание сотрудниками ФСБ полковника УБОПа, торговавшего героином, или крупнейшее хищение оружия из части спецназа МВД чего стоят.

Между тем о стопроцентной смене руководителя приморской милиции говорить пока рано. Такие вопросы обычно решаются месяцами, да и рапорт Вачаеву руководство может просто не подписать. Информацию не подтверждает и начальник Управления кадров УВД Приморского края Александр СУЛЬДИН: " Слухи о предстоящей отставке начальника краевого УВД генерал-майора милиции Николая Вачаева или уходе его на пенсию сильно преувеличены".

Есть и еще одна версия - некоторые источники, близкие к УВД края, уверяют, что им известно, что Николай Вачаев еще послужит правопорядку - его, дескать, ждут в Хабаровске на должность заместителя начальника УВД по ДВФО. Якобы уже подписан приказ, но он не будет афишироваться до тех пор, пока не будет наведен "порядок" и не приступят к выполнению своих обязанностей новый начальник УВД и два его первых заместителя. Сменщиком Николая Вачаева на посту главного милиционера края, скорее всего, станет генерал Юрий ФОКИН, пока еще начальник УВД Амурской области. Пока же все на своих местах, а должность главного краевого гаишника временно исполняет начальник отдела ГИБДД Владивостока Игорь ЕФИМЕНКО.