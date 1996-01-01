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Обыскивать покупателя не рекомендуется
В Ульяновске появился судебный прецедент, который может повлиять на отношения охранников магазинов и покупателей. Жительница волжского города Наталья Пономаренко выиграла судебный процесс против одного из супермаркетов, охранники которого незаконно подвергли ее обыску.
Женщину с 8-месячным ребенком в коляске заподозрили в краже банок с детским питанием и подвергли обыску в кабинете директора магазина. Обыск не дал результатов, но администрация супермаркета даже не подумала извиниться перед покупательницей.
По закону "если охрана не вызвала милицию, а задержала покупателя, то это квалифицируется как незаконное лишение свободы".
Пережившая моральный шок женщина решила искать правду в суде, правда, предварительно попытавшись заключить с магазином мировое соглашение. Но в супермаркете в судебную перспективу дела не поверили и заключать соглашение отказались.
Суд встал на сторону пострадавшей женщины и полностью удовлетворил все ее требования. Действительно, согласно закону, охрана не имеет права проводить досмотр покупателей без милиции. Так что теперь супермаркету придется выплатить пострадавшей компенсацию.
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