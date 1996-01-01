Фальшивомонетчики не гнушаются даже "десятками"

По данным Банка России, в 2006 г. в банковской системе страны выявлено почти в 2 раза больше фальшивых денег, чем в 2005 г., - около 105,88 тыс. банкнот. О том, как распознать подделку, "ЗР" рассказала главный экономист отдела эмиссионно-кассовых операций ГУ Банка России по Приморскому краю Галина МАЧУХА.

- Какие степени защиты существуют на рублевых банкнотах номиналом 1000 руб.?

- Это два локальных водяных знака, защитные волокна, скрытые радужные полосы, микроперфорация, ныряющая металлизированная нить, герб, выполненный цветопеременной краской. При наклоне банкноты эмблема Банка России в верхнем левом углу лицевой стороны изменяет цвет с желто-зеленого на красно-коричневый. Метка для людей с ослабленным зрением в нижнем левом углу лицевой стороны и текст "Билет Банка России" в правой верхней части имеют ощутимый рельеф.

Есть и другие степени защиты, такие как микротекст в виде повторяющегося числа "1000", защитная нить с повторяющимся текстом "ЦБР1000" в прямом и перевернутом написании.

- Какие из этих степеней подделывают чаще? Как часто сталкиваются с фальшивками в отделениях приморских банков?

- К сожалению, с середины прошлого года начало увеличиваться количество фальшивых рублевых банкнот высоких номиналов - в 1000 и 500 руб. Однако фальшивомонетчики подделывают купюры номиналом и 100, и даже 10 руб. Расчет делается на то, что такие деньги не будут подвергаться тщательной проверке. Поэтому фальшивомонетчики порой даже не удосуживаются воспроизводить водяные знаки, защитные нити и другие визуальные элементы защиты.

В прошлом году начали встречаться 1000-рублевые банкноты, выполненные на достаточно высоком уровне - с имитацией водяного знака, защитной нити, микротекстов. К счастью, все опасные подделки - это подделки банкнот прошлых выпусков.

За прошедший год было выявлено в кассах кредитных организаций и расчетно-кассовых центрах около 500 поддельных банкнот достоинством 1000 руб., т.е. почти ежедневно из денежного оборота изымаются подделки данного номинала.

- Какая техника для определения подлинности банкнот эксплуатируется в приморских банках?

- В кассах и обменных пунктах кредитных организаций для определения подлинности денежных знаков используются приборы с источником ультрафиолетового света, прибор для контроля магнитных и метамерных меток банкнот, а также прибор контроля подлинности банкнот в отраженном и проходящем свете.

Стоит отметить, что, когда банкноты модификации 2004 г. полностью вытеснят все предыдущие денежные билеты, мы ожидаем снижения количества подделок. Введение в обращение банкноты достоинством в 5000 руб. также должно улучшить ситуацию. Новая банкнота имеет еще больше элементов, изменяющих свой вид в зависимости от угла зрения. Также в ней более полно используется возможность традиционных полиграфических способов защиты.