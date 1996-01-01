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Приморцы просят приструнить краевых правоохранителей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Жители Приморского края жалуются Президенту РФ на правоохранительные органы края и защищают продавцов из Китая.

Жители Приморья жалуются на деятельность правоохранительных органов края и защищают китайских продавцов, говорится в опубликованном на официальном сайте Кремля отчете управления Президента РФ по работе с обращениями граждан, передает РИА "Новости".

"Каждое четвертое обращение - это жалобы на деятельность правоохранительных органов. Основная причина - неудовлетворенность следствием и прекращением уголовных дел", - говорится в отчете.

В управлении отмечают, что ответы на контрольные письма зачастую свидетельствуют об обоснованности доводов заявителей, во многих из них говорится о неполноте следствия или необоснованности вынесенных решений.

"Оценки граждан подтверждаются данными Генпрокуратуры и МВД России: край остается самым криминализированным среди регионов Дальневосточного федерального округа. Количество зарегистрированных преступлений за год увеличилось на треть. В разработке находятся три серьезные преступные группировки", - говорится в документе. Последние годы из Приморья часто писали главе государства о китайской экспансии, особенно в сфере рыночной торговли, отмечается в отчете.

"Сейчас же, с выходом постановления правительства России, предусматривающего с 1 апреля 2007 года запрет на работу иностранцев в этой сфере, в почте стали прослеживаться иные мотивы", - говорится в документе.

В документе приводится цитата из письма жительницы края И. ЧЕРНЫШКОВОЙ: "Нельзя выгонять китайцев. Если сказать честно, то именно они нас одели и накормили. Наши предприниматели пока не готовы их заменить". Авторы обращений предлагают прийти с китайской стороной к взаимоприемлемому соглашения, сообщили в управлении.

Жители Приморья указывают на противоречие в законодательстве - если за незаконное пересечение госграницы установлена уголовная ответственность, то для иностранцев, прибывающих в страну по туристической визе и остающихся здесь нелегально, предусмотрена лишь административная ответственность.

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