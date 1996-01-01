Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцы просят приструнить краевых правоохранителей
Жители Приморского края жалуются Президенту РФ на правоохранительные органы края и защищают продавцов из Китая.
Жители Приморья жалуются на деятельность правоохранительных органов края и защищают китайских продавцов, говорится в опубликованном на официальном сайте Кремля отчете управления Президента РФ по работе с обращениями граждан, передает РИА "Новости".
"Каждое четвертое обращение - это жалобы на деятельность правоохранительных органов. Основная причина - неудовлетворенность следствием и прекращением уголовных дел", - говорится в отчете.
В управлении отмечают, что ответы на контрольные письма зачастую свидетельствуют об обоснованности доводов заявителей, во многих из них говорится о неполноте следствия или необоснованности вынесенных решений.
"Оценки граждан подтверждаются данными Генпрокуратуры и МВД России: край остается самым криминализированным среди регионов Дальневосточного федерального округа. Количество зарегистрированных преступлений за год увеличилось на треть. В разработке находятся три серьезные преступные группировки", - говорится в документе. Последние годы из Приморья часто писали главе государства о китайской экспансии, особенно в сфере рыночной торговли, отмечается в отчете.
"Сейчас же, с выходом постановления правительства России, предусматривающего с 1 апреля 2007 года запрет на работу иностранцев в этой сфере, в почте стали прослеживаться иные мотивы", - говорится в документе.
В документе приводится цитата из письма жительницы края И. ЧЕРНЫШКОВОЙ: "Нельзя выгонять китайцев. Если сказать честно, то именно они нас одели и накормили. Наши предприниматели пока не готовы их заменить". Авторы обращений предлагают прийти с китайской стороной к взаимоприемлемому соглашения, сообщили в управлении.
Жители Приморья указывают на противоречие в законодательстве - если за незаконное пересечение госграницы установлена уголовная ответственность, то для иностранцев, прибывающих в страну по туристической визе и остающихся здесь нелегально, предусмотрена лишь административная ответственность.
Новости тематики
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
Новости раздела
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Страна утренней наглости
- Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Основатель "В-Лазера" распродает бизнес-империю