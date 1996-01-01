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ТОФ станет главным флотом России?!
Тихоокеанский флот станет в XXI веке главным флотом России, поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион - один из наиболее конфликтоопасных. Об этом, будучи недавно с визитом на Дальнем Востоке, заявил первый вице-премьер России Сергей ИВАНОВ.
Сергей ИВАНОВ напомнил, что Россия располагает четырьмя флотами - Черноморским, Северным, Тихоокеанским и Балтийским. "В начале XX века главным флотом был Балтийский, после второй мировой войны, когда изменилась стратегическая ситуация, ведущим флотом стал Северный. Однако сейчас, у России отсутствует опасность в районе Северной Атлантики", - сказал первый вице-премьер. "Ну, с кем нам там воевать? С НАТО не такие плохие отношения, а здесь (в Тихоокеанском регионе) рисков больше", - сказал Иванов. "Это конфликтоопасный регион. Здесь и США, и Китай, и Корея, и Япония, и абсолютно никаких правил игры", - заметил ИВАНОВ.
В связи с этим, пообещал первый вице-премьер, "Россия будет продолжать усиливать Тихоокеанский флот. И вторая или третья стратегическая подводная лодка нового поколения типа "Юрия Долгорукого", будет поставлена на Тихоокеанский флот".
ИВАНОВ добавил также, что "...на Тихом океане подводный ядерный флот России будет, как и прежде, базироваться в городе Вилючинск на Камчатке, а надводные корабли - во Владивостоке".
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