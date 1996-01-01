Тихоокеанский плот

Сегодня, когда Военно-морской флот России все еще переживает не лучшие времена, создается впечатление, что Тихоокеанский флот, в свою очередь, является жертвой очевидного недопонимания его значения обществом, а также высшим военно-политическим руководством страны.

В этой связи представляется уместным вновь обратиться к тихоокеанской проблеме. Уникальность положения ТОФ в системе военно-морской стратегии России определяется рядом важных моментов.

Пусто, но актуально

Во-первых, это военная география. С одной стороны, ТОФ в крайне выраженной форме несет на себе два главных "проклятия" отечественного военно-морского строительства. Первое - географическая разобщенность сил ВМФ между четырьмя (а с учетом Каспия - пятью) морскими театрами, маневр между которыми крайне затруднен. Второе - ТОФ, как и другой сильнейший из российских флотов - Северный, базируется на относительно малонаселенном и малоразвитом побережье, в то время как ВМС большинства крупных морских держав опираются, наоборот, на высокоразвитые "фасады" морского побережья.

Но, с другой стороны, ТОФ единственный из четырех наших флотов обладает полноценным широким доступом к океанскому театру. Балтика и Черное море являются закрытыми морями, закупоренными узкой пробкой проливных зон, а зона базирования СФ располагается в относительно мелководном Баренцевом море, "за углом" Скандинавского полуострова.

Во-вторых, значение ТОФ определяется геоэкономическими факторами. Критически важным для анализа положения ТОФ представляется его пребывание в стремительно развивающемся Азиатско-Тихоокеанском регионе. Именно в этот регион сдвигается центр экономической и демографической, а в перспективе и военной мощи планеты. Но одновременно АТР стремительно превращается в основной узел военно-политических противоречий будущего. Кстати, именно на Дальнем Востоке имеют место прямые притязания иностранного государства -Японии - на часть российской территории.

Следует указать на один частный, но немаловажный аспект. Значительные глубины моря в районе Камчатки в современных условиях являются очень серьезным преимуществом ТОФ по отношению к Северному флоту в вопросах обеспечения базирования и боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил.

В целом можно сделать однозначный вывод: ТОФ России находится в наиболее перспективном географическом и геополитическом положении по сравнению с остальными флотами нашей страны, включая Северный.

ТОФа почти нет

К сожалению, современное состояние ТОФ следует оценивать как явно неудовлетворительное.

Досье Номинально, по данным открытой печати, в его составе сейчас числятся шесть РПКСН пр. 667-БДР, шесть атомных ракетных подводных крейсеров пр. 949-А, шесть многоцелевых АПЛ проекта 971, девять ДПЛ пр. 877, ракетный крейсер "Варяг" пр. 1164, четыре эскадренных миноносца пр. 956, четыре больших противолодочных корабля проекта 1155 и более трех десятков кораблей меньшего водоизмещения. Но из-за хронического отсутствия средств на судоремонт из этого количества реально в составе сил постоянной готовности на ТОФ из подводных лодок находятся лишь, предположительно, четыре РПКСН (возраст которых превышает 25 лет), по две-три АПЛ проектов 949-А и 971, пять-шесть лодок проекта 877. Весьма неблагоприятно обстоит дело с надводными силами, где из крупных кораблей реально в строю три-четыре БПК, а эсминцы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

В случае непринятия срочных мер деградация состояния корабельного состава приведет к полной утрате ТОФ боевого значения.

Определение состава сил и средств ТОФ должно идти от определения задач флота и возможностей и намерений его вероятных противников, а не от количества средств, которые центральные органы ВМФ соизволили выделить (причем выделить чаще всего по остаточному принципу).

Основной упор следует сделать на восстановлении боевого потенциала сил на Камчатке, главной задачей которых является обеспечение развертывания и боевой устойчивости ракетных подводных крейсеров. Совершенно очевидно, что в своем нынешнем составе (четыре дизельные ПЛ, четыре малых противолодочных и четыре малых ракетных корабля, пять тральщиков) группировка на северо-востоке способна решать эти задачи лишь символически. Необходима скорейшая постройка для нее нескольких (не менее четырех) многоцелевых кораблей прибрежной зоны с усиленными возможностями ПЛО (в качестве такового образца подойдут корветы проекта 20380), а также не менее двух более крупных кораблей океанской зоны класса "фрегат", призванных заменить списанные сторожевые корабли. Представляется, что такая задача вполне по силам нынешнему бюджету при условии целенаправленного финансирования, а расположенный в регионе Амурский судостроительный завод вполне способен осуществить строительство этих кораблей. Ввод в состав северо-восточной группировки шести таких кораблей создаст необходимые условия для полноценного развертывания на Камчатке новых РПКСН взамен проекта 667-БДР.

Что касается "южного" компонента ТОФ - Приморской флотилии, то основным направлением в его развитии на ближайшее десятилетие следует избрать восстановление хотя бы части эсминцев проекта 956 и серьезную модернизацию больших противолодочных кораблей проекта 1155 и других единиц. Кроме того, желательно восстановление боевого потенциала группировки неатомных ПЛ во Владивостоке, в том числе путем постройки нескольких лодок нового проекта 677. В перспективе необходимо формирование с базированием на Приморье сбалансированного соединения надводных кораблей океанской зоны, способных к эффективным "экспедиционным" действиям в защиту интересов России в любой точке АТР.

Об авторе. Михаил БАРАБАНОВ, научный редактор журнала "Экспорт вооружений".