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Иногда они возвращаются?
Компания по "уходу" со своих мест высших должностных лиц приморской Госавтоинспекции набирает ход. Как оказалось, смена начальника РЭО ГИБДД Владивостока - это были только цветочки, тем более что бывший главный "регистратор" Владимир ГОРБУНОВ неплохо устроился на новой должности.
На "больничном" своей отставки дожидается главный Госавтоинспектор края Юрий ОБОРИН. Под его зама Василия ГОЛОВЧАКА копают следственные органы, а второй заместитель - Василий ГОНЧАРУК, не дожидаясь прокурорской грозы, сам подал рапорт об отставке.
Но сегодня "отработанные" кадры краевой ГАИ мало кого интересуют. Кто придет на смену вершителям автомобильных судеб краевого масштаба? А вот здесь мнения информаторов ДДГ "ЗР" разнятся.
По одной версии, новый Главный Госинспектор уже пакует чемоданы в одном из подмосковных городов. Однако, по заверениям источников в ГАИ, кресло уж ожидает Александра ЛЫСЕНКО. Кто не знает, напомним, что именно Александр Викторович прославил себя и все Приморье, сделав неосторожный выпад рукой в сторону пикетчицы Светланы ДЕМИДОВОЙ, которая ко всему прочему держала на руках 3-летнюю дочь. После этого, как многим казалось, на успешно развивающейся карьере подполковника был поставлен жирный крест. Ан нет! Прекрасных администраторов не забывают и пятилетнее забвение, похоже, заканчивается.
К слову, сами сотрудники краевой ГАИ от таких слухов не в восторге. Все помнят зачистку городской ГАИ после того, как в 1999 г. Лысенко сменил на посту начальника Виктора ЧАЙКУ.
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