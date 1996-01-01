Вода угрожает жилым домам

В городе Спасске-Дальнем возникла угроза подтопления жилых домов. По сообщению Госучреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС, уровень воды в Кулешовке превысил 130 см при критическом 140 см.

Паводком уже подтоплены около двух десятков огородов. Вода приблизилась к 8 домам, люди собирают вещи и намереваются покидать дома. На случай осложнения паводковой обстановки городские спасательные формирования приведены в состояние повышенной готовности, созданы запасы продуктов и лекарств. Зарезервированы места для временного размещения жителей подтопленных домов. Во время весенних паводков жителей этих домов ежегодно подтапливает, но менять место жительства отказываются.