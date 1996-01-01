Правоохранительное реалити-шоу

Мечты приморской милиции сбываются. Нам обещают, что первые стационарные камеры системы видеонаблюдения (СВН) появятся во Владивостоке к концу 2007 г., а общий вывод системы на проектную мощность планируется осуществить в течение ближайших двух лет.

Планируется, что уже к 1 января 2009 г. Владивосток накроет "сеть" из первых 200 камер, выведенных на два связанных между собой контрольно-диспетчерских пункта. Один будет в дежурной части ГАИ, другой - в УВД Владивостока с последующим выходом в сеть УВД Приморского края. Система будет оснащена интеллектуальными модулями.

По словам специалистов, собрать видеоинформацию, вывести ее на сто мониторов и посадить перед ними пару-тройку спецов - полдела.

Физически уследить за потоком информации невозможно! Соответственно необходима программно-аппаратная составляющая часть этого комплекса, которая будет эту информацию собирать, классифицировать, хранить, при необходимости осуществлять поиск этой информации по времени, дате и так далее. Здесь возникает необходимость интеллектуального интерфейса для удобства оператора. Чтобы последний был не просто наблюдателем за происходящим на экране, а мог "общаться" с системой, которая сообщала бы ему, что в этом месте произошло одно, в другом - другое, а в третьем - появилось лицо (машина, объект), находящееся в розыске, и т. д.

А вот с "географией" расстановки камер как раз-таки получается неувязочка. Как признался Алексей ЩУРОВ, руководитель департамента связи и информации краевой администрации, телекоммуникационная система не только в крае, но и в его столице развита очень слабо. По словам Алексея Анатольевича, необходима прокладка новых сетей и коммуникаций, что также повлияет на стоимость конечного продукта. Кроме того, эту проблему надеются решить с помощью уже внедряемой скандально известной программы "Электронное Приморье", а там где нет ее узлов, надеются договариваться со связистами и владельцами локальных сетей.

Но и это, как выяснилось, не самая сложная задача. Специалисты, оборудование, монтаж относятся к рабочим вопросам и компаниям, работавшим в этой сфере, найти и собрать все в единое целое проблем не составит. Вот как исполнители собираются решать извечную российскую (читай бюрократическую) проблему: согласовать со всеми и вся! Если учесть, что крен приморской программы будет сделан в сторону ГАИ и мониторинга транспорта, то в орбиту согласования попадут не только дорожники, но и энергетики, связисты, капиталисты со своими рекламными щитами и растяжками, рекламно-маркетинговые компании... Вот она проблема, и решить ее до 1 января 2009 г. нужно очень постараться. О том, как будет решаться этот вопрос в департаменте связи и информации нам не сказали, видимо, уповая на незыблемость губернаторского пожелания.

Устанавливать видеокамеры будут по принципу частоты и вероятности совершения противоправных действий, но в первую очередь в зонах отдыха, парках, скверах, на оживленных перекрестках, очагах дорожно-транспортной аварийности. Кроме этого, под "видеоколпак" попадут неспокойные места еще 9 приморских городов. Опять же цена вопроса не разглашается. В департаменте связи и информации АПК ссылаются на отсутствие концептуального плана.

"О цене всей программы говорить рано, - пояснил Анатолий Щуров. - Для начала необходим план, который ответит на вопрос, сколько нужно камер, где их расположить, каким будет программное обеспечение, и так далее". Однако, по признанию специалистов телекоммуникационного рынка, оценивших масштаб будущих работ, техническое оборудование и возможное привлечение специалистов со стороны, речь может идти о десятках, если не сотнях, миллионов рублей. У Приморского края таких денег нет, как нет пока концепции и конкретной программы, в рамках которой этот проект будет реализован.

Сегодня проектирование идет полным ходом, и после 1 июня, дня окончания проектных работ СВН, будет известна предполагаемая смета и программа, которая возьмет на себя ответственность за реализацию этого проекта.

"Скорее всего, - говорит Алексей Щуров, - программа по внедрению СВН будет адаптирована и органично вольется в программу "Профилактики преступности", на данный момент рассматриваемую профильным комитетом ЗС. Только по завершении проектных работ мы сможем оценить, насколько эта система будет эффективной, признал руководитель департамента. После того как свое слово скажет пользователь - УВД края, мы поймем, сколько примерно это будет стоить. Пока же оценить масштаб будущих финансовых вливаний попросту невозможно".

Кстати, во Владивостоке уже есть пример, когда видеокамера пошла на пользу правоохранителям. Этой зимой в центре города орудовал профессиональный вор. Мужчина представлялся клиентом и под прикрытием офисной суеты мел все, что плохо лежало. В офисе одной компании его "засекла" камера внутреннего наблюдения, изображение потенциального преступника была растиражировано, после чего его поимка стала делом времени.

Мнение Дмитрия Германа, к.т.н., генерального директора компании "Ланит-ДВ"

- Мы все время говорим слово "безопасность", подразумевая опасность для граждан со стороны криминала, ДТП и т.д. Само же понимание "безопасности" гораздо шире. На мой взгляд, внедряя систему, не стоит забывать, что наша жизнь крутится-вертится не только вокруг ночных прогулок или дорожных конфликтов. Есть еще такие моменты, отравляющие жизнь людям, как коммунальная безопасность. Или никого никогда не топили "ушлые" соседи сверху? Техногенная безопасность? Безопасность труда?

Мы не знаем, каким будет окончательный проект, но система видеонаблюдения программы "Безопасный город" должна быть готова интегрироваться с этими частными локальными сетями. Например, как в Москве, где реализация СВН идет по пути установки камер во дворах, подъездах и т.д. Ее еще называют "районная" система видеонаблюдения. У нас должна быть примерно такая система, как программно-аппаратная платформа, которая позволяет в дальнейшем интегрировать в себе информационные датчики, с последующим получением, обработкой полученной информацией и передачей ее соответствующим исполнителям.