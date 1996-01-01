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Американец научил приморских судей общению со СМИ
Отношения у российских, как и приморских судов, со СМИ не устоявшиеся. Об этом заявил федеральный судья штата Вашингтон на обсуждении темы "Суд и средства массовой информации" во время недельного визита во Владивосток.
Джон КУНАУЭР - федеральный судья, получивший национальную известность благодаря вынесенным вердиктам по делам с участием антиправительственных группировок, террористов и контрабандистов. У него богатый 25-летний опыт отношений с американскими СМИ. "Раньше я очень осторожно относился к контактам с журналистами, - отметил г-н Кунауэр. - Кроме того, был уверен: чем меньше пишут на судебную тему, тем лучше. Таким образом, самым распространенным моим ответом на любой вопрос журналистов был: "Без комментариев". Позже я понял, что враждебные отношения между судами и СМИ возникают из-за непонимания. Это ведет к еще более глубокому недоверию. В этой ситуации журналисты начинают использовать ту силу, которой обладают и даже пытаются расквитаться".
Осознав эту проблему, группа судей-единомышленников, включая Кунауэра, разработала программу, которую пытались внедрить в 3-х регионах США. Суть ее заключалась в том, чтобы донести до судей мысль: "если хотите, чтобы СМИ к вам относились справедливо, снимите враждебность, и сами относитесь к ним так же". К сожалению, единомышленникам не удалось переубедить своих коллег.
"Я выработал ряд собственных подходов, которые помогают мне в общении с прессой. Во-первых, если установить с журналистом добрые, а иногда даже дружеские отношения, то он не будет давать в адрес судьи враждебные комментарии. Во-вторых, устраивать что-то вроде дней открытых дверей в суде, пресс-конференции, приглашать на открытые процессы, представляющие интерес для СМИ. В-третьих, важно вовремя реагировать на журналистские запросы. Для средств массовой информации самый важный момент - оперативность, и, если затягивать с ответом или игнорировать запросы, то они уже теряют свой смысл.
Устанавливать отношения с прессой полезно хотя бы для того, что мы ей поможем в более глубоком понимании происходящего в суде. Таким образом, освещать судебную тематику журналисты будут более профессионально. Более того, СМИ можно и нужно использовать для того, чтобы они начали изменять тот негативный образ судебной власти, который сложился в обществе. Очень важно объяснить, что происходит в нашем сообществе, и сделать из журналистов союзников. Поэтому нам сами нужно быть активными и идти им навстречу", - поделился опытом американский судья.
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