Адвокаты Приморья защитят себя от стрессов

В апреле для адвокатов Приморского края начнут проводить специализированные тренинги, направленные на выработку стрессоустойчивости, сообщает РИА PrimaMedia со на ссылкой на пресс-службу Адвокатской палаты.

Адвокат Маргарита БЛУДОВА, как одна из вдохновителей такого спецкурса, отмечает: защитник, как никто другой, каждодневно подвергается негативному воздействию, хотя в общении с клиентом сам, по сути, является психологом. Цепочка "клиент-адвокат-суд" является очень стрессоопасной.

Сначала защитники пройдут тест на стрессоустойчивость. А уже после этого, в зависимости от волевых качеств, каждый в большей или меньшей степени воздействия со стороны психологов освоит механизм выхода из стресса. "

В дальнейшем психологи планируют провести для специалистов адвокатской палаты Приморского края тренинг на выработку уверенности при публичных выступлениях.