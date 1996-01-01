Отсрочки исполнения нет. Есть проволочка исполнения

Суды трех инстанций отказали администрации Владивостока в 6-месячной отсрочке исполнения решения по "делу о колумбарии", хотя де-факто муниципалитет добился большего.

Напомним, вердикт о принудительном взыскании из городской казны 21,5 млн руб. в пользу ООО "Сирояма", поставившего гранит на строительство колумбария, был вынесен Арбитражным судом Приморского края 11 января 2006 г. После того как решение вступило в силу, директор компании направил исполнительный лист в управление финансов и экономики горадминистрации. Через некоторое время из "серого дома" пришел пакет, в коем содержался, увы, не чек на требуемую сумму, а... отвергнутый исполнительный лист. По версии мэрии, документ-де не соответствует требованиям ФЗ "Об исполнительном производстве".

Впоследствии служители Фемиды поставили чиновникам "неуд" за вольное толкование закона, но время-то было выиграно! Время, видимо, требовалось для подготовки заявления об отсрочке исполнения судебного акта. В качестве оснований для полугодовой паузы администрация указала "затруднительное финансовое положение" и отсутствие в городском бюджете средств на выплату присужденных ООО "Сирояма" 21,5 млн руб.

Однако суд не счел эти причины уважительными. Расходы по сделке следовало запланировать при формировании расходной части бюджета. Кроме того, ответчик не предоставил доказательств принятия мер по исполнению решения суда в будущем. Поэтому заявление об отсрочке было признано необоснованным и отклонено.

Точно так же суд отказал и в удовлетворении очередного ходатайства мэрии - о приостановке исполнительного производства до окончания расследования по уголовному делу против бывшего градоначальника. С точки зрения органа власти, в рамках расследования этого дела должен быть установлен истинный размер "причиненного ООО "Сирояма" Владивостокскому городскому округу ущерба". Однако юристы мэрии опять дали маху: ст. 21 Закона "Об исполнительном производстве" содержит исчерпывающий перечень случаев, при которых возможна отсрочка исполнения судебного акта, и такого основания, как "возбуждение уголовного дела в отношении главы органа местного самоуправления", там нет. Результат налицо: исполнение судебного решения по "колумбарному делу" снова отодвигается.