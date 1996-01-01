Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Лидера ОПГ "Общак" приговорили к пожизненному заключению еще раз
Хабаровский краевой суд приговорил одного из лидеров организованной преступной группировки "Общак" Андрея МАКАРЕНКО к пожизненному заключению.
Как сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края, суд признал Макаренко виновным в организации избиения предпринимателя ДЕБЕЛОГО, организацию избиения директора Дальневосточного сталепрокатного завода НОСКОВА и организации убийства гражданина БАЖЕНКО. В результате Носков от полученных травм скончался. По данным следствия, эти преступления Макаренко организовал, чтобы Дебелый и Носков отказались от приобретения акций Комсомольского-на-Амуре сернокислотного завода.
В феврале 2001 г. для того, чтобы скрыть совершенный по его указанию поджог кафе "Чародейка", Макаренко поручил исполнителям убить Баженко, инсценировав его самоубийство.
Приговором Хабаровского краевого суда Макаренко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания первые 15 лет в тюрьме, а в дальнейшем в исправительной колонии особого режима.
В декабре 2003 г. Макаренко был осужден Хабаровским краевым судом за совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.205, п.п. "а,д,е,ж" ч.2 ст.105, ч." ст.167 УК РФ (террористический акт, убийство двух и более лиц, совершенных с особой жестокостью группой лиц, умышленное уничтожение имущества) к пожизненному лишению свободы за совершение поджога кафе "Чародейка".
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- ТОСЭР "Комсомольск" входит в тройку лидеров по эффективности площадок в ДФО