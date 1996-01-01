Лидера ОПГ "Общак" приговорили к пожизненному заключению еще раз

Хабаровский краевой суд приговорил одного из лидеров организованной преступной группировки "Общак" Андрея МАКАРЕНКО к пожизненному заключению.

Как сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края, суд признал Макаренко виновным в организации избиения предпринимателя ДЕБЕЛОГО, организацию избиения директора Дальневосточного сталепрокатного завода НОСКОВА и организации убийства гражданина БАЖЕНКО. В результате Носков от полученных травм скончался. По данным следствия, эти преступления Макаренко организовал, чтобы Дебелый и Носков отказались от приобретения акций Комсомольского-на-Амуре сернокислотного завода.

В феврале 2001 г. для того, чтобы скрыть совершенный по его указанию поджог кафе "Чародейка", Макаренко поручил исполнителям убить Баженко, инсценировав его самоубийство.

Приговором Хабаровского краевого суда Макаренко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания первые 15 лет в тюрьме, а в дальнейшем в исправительной колонии особого режима.

В декабре 2003 г. Макаренко был осужден Хабаровским краевым судом за совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.205, п.п. "а,д,е,ж" ч.2 ст.105, ч." ст.167 УК РФ (террористический акт, убийство двух и более лиц, совершенных с особой жестокостью группой лиц, умышленное уничтожение имущества) к пожизненному лишению свободы за совершение поджога кафе "Чародейка".