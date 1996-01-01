Дело АВТОритетов

Уголовное дело в отношении криминальных автобизнесменов, на расследование которого ушло почти три года, вскрыло целый пласт коррупционных связей в разных структурах власти. Однако как только дело направили в суд, у правоохранительных органов возникли сомнения, что виновным назначат адекватно строгое наказание.

Как отмыть "грязную" машину

В сентябре 2005 г. приморские оперативники обнаружили базу отстоя угнанных иномарок на ул. Катерной во Владивостоке. В тот момент на криминальной стоянке находилось 28 дорогих краденых авто европейских и японских брендов из различных регионов России. "Мерседесы", "Лэнд Крузеры" в свое время принадлежали хозяевам из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока, Уссурийска и Находки.

Вскоре задержали хозяев и обитателей базы. Организаторами конвейера по угонам, легализации и перепродаже краденых авто были два бывших морских офицера Ч. и Ш., затеявшие эту деятельность более 10 лет назад. На "заработки" к ним съезжались угонщики со всей страны. Сами угонщики, а также некоторые сотрудники милиции, которые через различные криминальные структуры приобретали краденые авто, организовали бизнес по возвратам краденых машин за вознаграждение - от 30% до 50% от стоимости иномарки.

Бизнес был поставлен на поток. Многие угнанные авто благодаря экс-офицерам обзавелись новой "биографией": машинам давали новые госномера, а номера узлов и агрегатов перебивали. Совпадение номеров агрегатов по маркам машин было не обязательно - при легализации похищенного микрогрузовика могли перебить номерные агрегаты с автомобиля класса джипа. Время от времени такие авто всплывали. Так, год назад на российско-монгольской границе задержали машину, ехавшую из Бурятии, номерные агрегаты которой показали, что это авто российскую границу не пересекало.

Однако вести такой бизнес без помощи сотрудников правоохранительных органов невозможно, поэтому именно через коррумпированные связи в ГАИ добывались данные на автомашины престижных марок, давно покинувших пределы Приморского края. С похищенных различными способами паспортов транспортных средств (ПТС) вытравливались первоначальные номера и вносились новые добытые. Во время обысков у тогда еще обвиняемых было изъято около 80 поддельных ПТС, государственных таможенных деклараций (ГТД), печати. После того как ПТС-двойник был готов, в автомагазине через знакомых выписывалась справка-счет, благодаря коррумпированным связям ПТС ставили на учет в РЭО. Автомашина при этом на осмотр не предоставлялась, т.к. ее фактически не существовало.

Затем подделывали подлинную ГТД, вносили в нее номера не проходивших через таможню транспортных средств, выписывали справку-счет и производили замену агрегатов. Как правило, при проверке базы данных выяснялось, что эти агрегаты на территорию России не ввозились, из чего следовало, что автомашина угнана и ее идентификационные номера перебиты. В любом случае при проверке оснований регистрации были выявлены поддельные документы. Поддельный ПТС аннулировали, но чаще всего его "теряли", а взамен в РЭО выдавали ПТС-дубликат. Это делалось для того, чтобы инспектор ДПС при проверке документов на дороге не выявил подделки ПТС, а основания в архиве проверяют редко. Но даже если поддельного паспорта в основаниях нет, в них хранятся поддельные ГТД на агрегаты.

За пять лет преступной деятельности офицеры легализовали и продали не одну тысячу машин. Впрочем, при реализации этой схемы не обходилось без казусов. Один новенький "Крузер" 2005 г. выпуска, купленный за $15 тыс., не успев приобрести нового хозяина и встать на учет, попал в списки угнанных - на нем изменили номера агрегатов, взяв их с реального автомобиля, который за время перебивки успели похитить.

Как правило, все криминальные автомашины и документы к ним оформлялись на подставных лиц, причем на одного человека до нескольких десятков авто. Этими подставными лицами могли быть как "мертвые души", так и живые, ничего не подозревающие граждане. Так, на одного дедушку, который умер несколько лет назад, было зарегистрировано 70 машин. А одна молодая девушка до сих пор не может отбиться от налоговой инспекции и транспортного налога, поскольку за ней числится около 10 машин, о чем она до поры даже не подозревала. Более того, в РЭО ГАИ было проведено 13 регистрационных действий, в которых она в действительности не участвовала.

Стоит отметить, что на руку похитителям чужих машин сыграли нововведения о порядке ввоза на российскую территорию так называемых "конструкторов" или "половинок" - машин без части агрегатов. Это позволяет легализованным авто легко затеряться в огромном массиве собранных по частям автомобилей. Собственно, именно с момента введения этих норм в Приморском крае был зафиксирован резкий всплеск угонов.

В легализации престижных краденых иномарок принимают участие сотрудники правоохранительных органов Приморского, Хабаровского краев, Сахалинской и Иркутской областей. За постановку на учет, по словам автовладельцев, коррумпированные сотрудники берут от $3 тыс. до $5 тыс.

Похоронить улики

В процессе расследования фактов легализации транспортных средств, совершенных ОПГ офицеров, выявилась огромная масса коррумпированных сотрудников ГАИ, промышлявших на легализации похищенных авто. Однако попытки привлечь коррупционеров за соучастие в преступной деятельности не увенчались успехом.

Известны также случаи, когда добросовестные сотрудники ГИБДД выявляют факты подделки ПТС, ГТД, доверенностей. При этом данные подделки говорили лишь о том, что эти машины не пересекали таможню и, следовательно, были угнаны. Известно, что около 400 таких материалов были направлены в прокуратуру. Однако прокуратура во всех случаях возбуждала дела только по фактам подделки, не удосуживаясь проверить автомашины на предмет легальности. В то же время в таможне исчезают бланки ПТС, при этом должностные лица, призванные блюсти их сохранность, несут только дисциплинарную ответственность. Более того, ни один нотариус, заверивший липовую доверенность, не привлечен к уголовной ответственности. Да что говорить о нотариусах, если на всех проблемных машинах стоит резолюция высшего руководства ГИБДД и никто не предпринимает меры по этому поводу.

В конце концов, Указ Президента РФ "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения" дает право Госавтоинспекции запрещать эксплуатацию транспортных средств, "которые имеют скрытые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов либо государственные регистрационные знаки, а равно при несоответствии маркировки транспортных средств данным, указанным в регистрационных документах". Тем не менее ГАИ этим правом не пользуется, а владельцы спокойно разъезжают на краденых авто по российским дорогам.

По глубокому убеждению сотрудников правоохранительных органов, более половины леворульных машин, разъезжающих по дорогам ДВФО, похищены из западных регионов страны.

Возникает вопрос: откуда такое стойкое нежелание заниматься коррупцией, насквозь пронизавшей органы правопорядка, и такое упорство в выгораживании тех, на кого уже собран неопровержимый материал? По признанию членов группы офицеров, клиентами "обеленных" авто, которые затем продавались всего за 15% от рыночной стоимости, были и сами сотрудники правоохранительных органов. Впрочем, несмотря на шум, который подняли сотрудники милиции, "накрыв" базу на Катерной, один из владивостокских судей - бывший клиент задержанных - до сих пор разъезжает на краденой иномарке.

Стоит отметить, что не все хозяева тогда поспешили забрать свои машины с базы. Сотрудники милиции подозревали, что в некоторых случаях владельцы дорогих иномарок сами сдавали машины на перебивку и писали заявление об угоне, а потом получали страховку в размере полной стоимости своих авто.

По тормозам

Как и ожидалось, расследование дела шло тяжело, ибо затрагивало интересы многих высокопоставленных лиц. Кроме этого, поскольку дело такого масштаба ранее в Приморье не расследовалось, следствие натолкнулось на отсутствие определенных знаний у экспертов. Скажем, в вопросах об установлении, откуда была похищена машина, или о принадлежности идентификационных номеров агрегатов, хотя на автомобилях европейских марок, оказывается, они продублированы на многих частях авто. Это разъяснили официальные дилеры концерна "Мерседес".

Впрочем, сами обвиняемые даже на стадии ознакомления с материалами дела не переставали вставлять следствию "палки в колеса". На заключительной стадии предварительного следствия один из обвиняемых, зная, что дело нужно направить в суд в определенные сроки, намеренно затягивал ознакомление с материалами дела. Вчитываясь в каждую страничку многотомного дела чуть ли не по полчаса, он таким образом выпрашивал у следствия особой благосклонности: сигареты, чай и прочие блага жизни на свободе. Дабы не портить отношения с подследственным и для скорейшего завершения "знакомства" с делом, стражам порядка приходилось идти у него на поводу.

И все же в июне прошлого года в суд передали-таки около 35 томов уголовного дела. Подсудимым вменяют более 40 эпизодов по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: ст. 326 - подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, ст. 327 - подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, ч. 2 ст. 158 - кража в составе группы, ч. 1, 3 ст. 174 - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем.

Пока судебный процесс не двинулся дальше предварительных слушаний. Рассмотрение в суде оказалось делом не менее тяжелым, чем предварительное следствие. При этом есть мнение, что суд явно принимает сторону защиты. Милиционеры опасаются, что если суд, грубо говоря, развалит дело, то автоматически создаст прецедент, и по аналогичным делам другие суды начнут выносить такие же приговоры. Можно сказать, многолетняя работа правоохранительных органов по выявлению крупнейшей на Дальнем Востоке по ущербу ОПГ уйдет коту под хвост. А таких преступных групп, которые специализируются на профессиональных кражах авто и работают по той же схеме, по признанию самих угонщиков, только в Приморье более 10.

Между тем нельзя сказать, что преступления, связанные с профессиональными кражами машин и криминальными связями в милиции, правоохранительные органы вообще не раскрывают. При хорошем стечении обстоятельств стражи порядка вернут машину ее владельцу. Однако пойманные за руку "оборотни в погонах" в лучшем случае всего лишь увольняются из правоохранительных органов, переводятся в другие службы или отправляются на пенсию.

А тем временем газеты уже более 15 лет пестрят объявлениями с предложениями о незаконном решении вопросов, связанных с ГАИ. Только объявлений о возврате лишенных прав мы насчитали на одной странице 14 штук. Более того, ни для кого не секрет, что в регионе работают коммерческие организации, специализирующиеся на "решении" такого рода вопросов. На двери одной владивостокской фирмы долго висел прайс, в котором с указанием цен перечислялись возможности конторы: "доверенность без нотариуса", "резолюция начальника ГАИ", "переделка машины с модели на модель", "заберем права до суда" и т.д.

Складывается впечатление, что махинации, которые проворачиваются с участием сотрудников правоохранительных органов, известны многим. Но попытки их коллег прекратить этот беспредел так и заканчиваются ничем. Видимо, для того чтобы в регионе началась зачистка рядов, нужна отмашка влиятельного лица. Ведь именно так у нас в последнее время начинается выявление коррупционеров в органах власти.