Игра "в рулетку" на льдине

В течение 3 часов около 300 рыбаков были на грани мартовского купания и неминуемой гибели. В прошлую субботу любителей рыбной ловли оторвало на льдине и со скоростью три узла начало уносить в сторону п-ва Песчаный.

О том, что погода для подледного лова в этот день будет не самой благоприятной, было известно заранее. За несколько дней Приморский гидромет сообщил о подходе очередного циклона с дождем и сильным ветром. Однако большинство из спасенных рыбаков, зная о непогоде, решили сыграть с ней в свою "рулетку".

В итоге наглую пьяную браваду экстремалов, прекрасно осведомленных об условиях рыбалки, пришлось спасать всем спасательным службам Владивостока.