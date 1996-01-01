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Веселье нарушает авторские права
Кафе, бары и рестораны Еврейской автономной области проверили, насколько законно они используют музыкальные произведения для публичного прослушивания в развлекательных целях. По мнению приморских "антипиратов", вряд ли хоть одно увеселительное заведения Приморского края соблюдает авторские права музыкантов.
Как отметил президент Дальневосточного антипиратского общества Дмитрий КОБЫЛКИН, согласно действующему законодательству, заведение может использовать результаты интеллектуальной деятельности с согласия правообладателя, а если оно осуществляет публичное исполнение музыкальных произведений, то должно производить выплату авторского вознаграждения. То, как ставят клиентам на прослушивание музыку в Приморье - явно нарушает права авторов.
Даже если используется лицензионный диск, он предназначен только для домашнего прослушивания, а не для публичного. Для использования записей в коммерческих целях необходимо, чтобы владельцы заведений заключили лицензионное соглашение с Дальневосточным филиалом РАО, дающим право на публичное исполнение произведений.
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