Что доставать из широких штанин?

Из-за отсутствия в Приморье необходимого оборудования заграничные паспорта нового образца пока не выдаются. А в Хабаровске возникли проблемы с выделением места для установки соответствующей аппаратуры по снятию биометрических данных для новых загранпаспортов. Зато теперь российские общегражданские паспорта тоже снабдят чипами.

Стартовавшая в прошлом году и широко разрекламированная кампания по обмену загранпаспортов старого образца на новые со встроенным персональным чипом в Приморье буксует. В край еще не поступило соответствующее оборудование, способное "превратить" человека в чип.

Точной даты поступления информационно-записывающих комплексов в приморские ОВИРы не знают даже на самом верху Управления Федеральной миграционной службы по Приморскому краю. Однако зам. начальника управления Ольга БУТОРИНА попросила набраться терпения: до конца первого полугодия комплекс должен поступить в край. К слову, с этого года не только заграничные, но и общегражданские российские паспорта будут выдаваться в новом формате. Как предупредили в Управлении ФМС, замена будет плановой, по мере обмена или получения нового паспорта.

Что касается Хабаровска, то, как сообщил руководитель управления Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Валерий ЕФРЕМОВ, для установки такой аппаратуры необходимы помещения площадью примерно 10 квадратных метров. "Мы обратились к муниципальным властям края с просьбой выделить такие помещения, однако навстречу нам пошли только в районе им. Лазо, Ванинском районе и Комсомольске-на-Амуре. В Хабаровске эта аппаратура необходима, и мы будем искать место, хотя мэрия города пока не ответила на нашу просьбу. Но даже если одно такое помещение в Хабаровске будет найдено, все равно этого недостаточно, - пояснил Валерий Ефремов. - При этом Москва готова прислать нам необходимое оборудование, и мы надеемся получить его уже к маю".