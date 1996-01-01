Весенняя зима

На южное побережье региона оказывает влияние мощный циклон, идущий из района Желтого моря. Владивосток так и не оправившись от предыдущего снегопада, вновь оказался во власти сугробов и гололеда.

Порывы ветра могут достигают 30 метров в секунду, высота волн в заливе Петра Великого - 4 метров. С учетом сложной погодной обстановки все жилищно-коммунальные и дорожные предприятия Владивостока заранее приведены в состояние повышенной готовности. Однако уже давно ясно, что городу требуется более мощная система на такие случаи, но на нее в бюджете попросту нет денег.