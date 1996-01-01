Свидетельствовать придется принудительно

Ряд свидетелей, проходящих по делу бывшего мэра Владивостока Юрия КОПЫЛОВА, будут доставлены в суд принудительно. Такое решение принято на прошлой неделе судом Ленинского района города.

Как сообщает РИА PrimaMedia, на слушание принудительно будут доставлены 8 свидетелей. Они, получив повестки, многократно не являлись на судебные заседания. В результате процесс приобретает вялотекущий характер, в то время как загруженность суда очень высокая.