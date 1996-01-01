Воинский неучет

Неблагополучное положение в исполнении законодательства о воинской обязанности и военной службе отметило Управление Генпрокуратуры РФ в ДФО. Основные нарушения допускаются в организации воинского учета, порядке медицинского освидетельствования, деятельности призывных комиссий.

Как сообщили в окружном управлении Генпрокуратуры, по-прежнему немало нарушений законодательства со стороны органов местного самоуправления, военных комиссариатов и призывных комиссий, организаций различных форм собственности, органов внутренних дел. Типичным нарушением при организации воинского учета является несоблюдение должностными лицами, отвечающими за военно-учетную работу, 2-недельного срока, в течение которого в военный комиссариат должны быть предоставлены данные на сотрудников, принятых на работу или уволенных с работы. Такие нарушения выявлены в Приморском и Хабаровском краях, Чукотском автономном округе (ЧАО), Республике Саха (Якутия).

Руководители коммерческих структур не отвечают на запросы комиссариата о предоставлении сведений о работниках организаций Эти нарушения выявлены в Приморском крае, Амурской области, ЧАО. В ходе прокурорских проверок установлено, что военными комиссариатами ненадлежащим образом осуществляется контроль за сохранением у призывников оснований для освобождения от призыва или для отсрочки. Немало фактов, когда военные комиссариаты не представляют в органы регистрационного учета сведения о призыве граждан.

Комиссии по постановке граждан на воинский учет плохо организуют медицинское освидетельствование для определения их годности к военной службе. Порой выводы о годности комиссии делают без полного медицинского обследования призывников, заключения не подписываются всеми специалистами, а призывная комиссия принимает решения до медицинского освидетельствования и дачи заключения о годности к военной службе по определенным категориям.