Участковое "чистилище"

Сегодня о программе "Единая система социальной профилактики правонарушений", или, по-другому, "Многоуровневая система профилактики" слышали разве что специалисты. Однако программа, разработанная в УВД Приморского края около 2 лет назад и призванная усилить роль участковых, так и не заработала.

За 2 года в ДФО преступность выросла в среднем в 1,5 раза. Причем основную долю в этом вале криминала - 60% - обеспечила так называемая низовая преступность, справиться с которой возложено законом в основном на участковых уполномоченных.

"Если еще 5 лет назад на улицах совершалось каждое 17-е из зарегистрированных преступлений, то теперь - уже каждое 9-е, - отмечает начальник службы участковых Игорь ВАГИН. - Обвальный рост преступности на улице начался в 2004 г., когда происшествий, квалифицированных позднее как преступления, было более 47 тыс., в прошлом году уже 82 тыс. И здесь дело не только в усилившейся ответственности сотрудников правоохранительных органов за сокрытие заявлений, а тем более преступлений.

Преступность быстро молодеет, становится более дерзкой и "отвязанной". Досадно, что сегодня уже никого не удивляют 13-14- и даже 12-летние "охотники" за сотовыми телефонами и дамскими сумочками.

200 млн для порядка и спокойствия

Теоретически выход из этой ситуации есть. "Тех же уличных грабежей, совершенных малолетними бонни и клайдами, можно было бы избежать, будь на должном уровне профилактическая работа. Здесь нужны участковые", - уверен главный приморский участковый. И для того чтобы поставить на ноги эту службу по программе "Единая система социальной профилактики правонарушений", нужно всего-то 200 млн руб. Не намного больше, чем вменяют, например, подследственному вице-мэру Алану БУДАЕВУ.

Впрочем, и в этом случае не все сразу получится. По словам Вагина, даже если укомплектовать службу новыми сотрудниками сегодня, отдача будет не раньше чем через 3-5 лет. Участкового надо вырастить, воспитать, обучить, а это трудоемкий и подчас неблагодарный процесс. А 19-летний юноша после юридического колледжа, приходящий на участок, порой бессилен вразумить великовозрастного хулигана, годящегося ему в отцы.

Но пока о притоке свежих сил в службу участковых говорить не приходится, если не наоборот. Так, в прошлом году подразделение лишилось 81 опытного сотрудника, и отток продолжается. Бытовая неустроенность, жилищный вопрос, огромный вал работы заставляют участковых искать лучшей доли, пусть и в пределах своего ведомства. Даже весьма существенные "губернаторские" надбавки за выслугу лет не добавили службе привлекательности.

Квартирный вопрос

До поры до времени жилье, пожалуй, оставалось единственным аргументом в пользу службы участковых. По закону в течение полугода вновь прибывший сотрудник должен был обеспечиваться крышей над головой. Этот закон никто не отменял, но муниципалитеты не торопятся предоставлять жилье. И не всегда по причине отсутствия служебных квартир. Были случаи, когда участковые, по суду "выбив" жилплощадь, через некоторое время переводились или вовсе уходили со службы, выполнив свой "план-максимум".

Сами участковые по этому поводу распространяться не любят, но в предлагаемой программе есть строка, которая удерживала бы участковых посредством этого самого жилья. Сделать жильё служебным с правом "расслужебить" через определенное время, скажем, лет через 8-10, предлагает Игорь Вагин, так это делается в других регионах.

Что касается реагирования участковых на заявления граждан, то в этом смысле закон к милиционерам суров. Если участковый уполномоченный в течение 3-х, а в особых случаях 10 дней не отреагирует на заявление, он может попасть под уголовное преследование. Поэтому все силы брошены на рассмотрение заявлений граждан, при этом никто их не освобождает от раскрытия преступлений, участия в обеспечении правопорядка на всякого рода общегородских (особенно в этом нуждается Владивосток: футбол, концерты, спидвей) или поселковых мероприятиях.

Но и это еще полдела. Если взять Владивосток, то целый ряд законов и нормативных актов на территории города просто не работают. Административный кодекс Приморского края без сильной службы участковых остается на бумаге.

Возвращаясь к упомянутой программе, стоит отметить, что она значительно могла бы улучшить ситуацию в крае с незаконной миграцией, приструнить домашних драчунов и посадить подростков за парты, выгнав их из-под труб теплотрасс. Тем более что позитивные примеры есть на уровне поселений и городских округов. В 16 округах такие программы приняты, еще в шести они находятся на рассмотрении. Но без моральной поддержки краевой программы и практической помощи краевого бюджета они могут так и остаться "программами".