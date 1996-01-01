Бизнес-вумен предпочитала брать кредиты у пенсионеров

В пос. Кавалерово Приморского края выявили предпринимательницу, которая уговаривала местных жителей брать кредиты на сотни тысяч рублей, а потом не возвращала им деньги.

Жертвами хозяйки магазина "Эль" Натальи СТРЕЛЬЦОВОЙ стали около 10 человек. Всем она обещала с отданной ей в долг суммы ежемесячно платить проценты. По ее словам, деньги ей нужны были на закупку оборудования магазина. Причем занимала она у людей совсем небогатых и доверяющих ей: у соседки, бывшего продавца своего магазина, у друзей и знакомых. Несколько человек одалживали Стрельцовой суммы от 40 тыс. руб. и выше и теперь не знают, как вернуть свои кровные. В Кавалерово живет семья, одолжившая Стрельцовой под расписки $5 тыс. Одним из последних ее кредиторов стал кавалеровский пенсионер Владимир КСЕНЧАК, известный в крае инвалид-путешественник.

Пока потерпевшие принуждают ее выплачивать долги через суд, однако в последнее время всерьез подумывают о возбуждении уголовного дела.