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За многие нынешние экономические преступления в СССР бы казнили

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Органы по борьбе с экономическими преступлениями были созданы 16 марта 1937 г. В то время они назывались Отделом по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС).

Как отметил на брифинге, посвященном 70-летию органов по борьбе с экономическими преступлениями, заместитель начальника УВД Хабаровского края Андрей МАЛОВ, "в советские времена с расхитителями государственной собственности боролись сурово. В Уголовном кодексе статьей 87 была предусмотрена даже смертная казнь. Сумма ущерба, превышающая 10 тыс. руб., считалась особо крупной, превышающая 2 тыс. руб. - крупной. Было еще такое понятие, как конфискация имущества".

Было отмечено, что за 70 лет преступления изменились. Например, в западных регионах России довольно распространено рейдерство, в Хабаровском крае пока случаев захвата предприятий не зарегистрировано, однако одна попытка завладения фирмой через предоставление поддельных документов недавно отмечена. Еще один пример современного преступления - хищение денег через банковские кредитные карты.

В Хабаровске расследуется уголовное дело в отношении группы лиц, которая изымала на почте конверты с пластиковыми картами банка "Русский стандарт". Они уточняли через своих сообщников-сотрудников банка реквизиты владельцев. Затем карты активизировали и брали кредиты. Уже доказано 20 эпизодов мошенничеств. Один из мошенников находится в СИЗО. Работники банков, действующие заодно с мошенниками, считаются участниками преступной группировки, и им грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам замначальника УВД, в Хабаровском крае ежегодно регистрируется до 5 тыс. преступлений в экономической сфере.

"Большинство преступлений совершается на потребительском рынке, в том числе в области продажи некачественных продуктов питания и суррогатного алкоголя. Примерно по тысяче в год совершается хищений и мошенничеств", - сказал он. В прошлом году в крае зарегистрировано 120 фактов дачи взяток. Сумма самой крупной доказанной взятки - 200 тыс. руб.

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