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"Владимирский" централ
21 марта будет ровно две недели, как временно отстраненный от должности главы Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ содержится под стражей в СИЗО-1. По словам временно исполняющего обязанности начальника Главного управления федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Приморскому краю Анатолия ЗАВАДСКОГО, арестованный мэр для их службы такой же следственно-арестованный, как и все остальные 2200 человек в этом спецучреждении.
Если это действительно так, то можно подробно описать жизнь Владимира Викторовича в нынешней его ипостаси, как, впрочем, и других чиновников, чью участь он разделил.
В картишки не перекинешься
То, что Николаева поместили в обычную, а не в VIP-камеру, хотя последних, по словам Завадского, в СИЗО-1 не существует, подтверждают и местные информагентства. Следовательно, на Владимира Викторовича распространяются условия быта и повседневная жизнь всех подопечных владивостокского изолятора.
Если конкретнее, то в его 2-местной камере голые стены, выкрашенные синей краской, маленькое зарешеченное окошко под потолком, эмалированная раковина, туалет, который арестованные обычно огораживают шторкой для ванны, телевизор. Узкие шконки застелены казенным бельем, хотя родственники могут передать домашнее, кроме пододеяльника. Арестованному мэру разрешается принести с воли холодильник, электроплитку, электрический чайник, но за электроэнергию он будет платить сам. С сокамерником народный избранник может играть в нарды, шахматы и другие неазартные игры. Время от времени в глазок тяжелой камерной двери заглядывает дежурный.
Баня - раз в неделю
Каждый день заключенного вместе с напарником выводят на прогулку в огороженный металлической сеткой участок прогулочного дворика, расположенный на крышах зданий, относящихся к СИЗО. Раз в неделю Владимира Викторовича водят в баню, и время от времени в его камере устраивают "шмон" - выворачивают на изнанку все вещи, постель и, оставив заключенных устранять беспорядок, уходят.
Так часто, как надо, Николаева посещают адвокаты. Встречи проходят в специально предназначенных для этих целей холодных комнатах с бетонными стенами. Правда, прежде чем попасть к подопечному, защита должна отстоять очередь, т.к. желающих переговорить со своими клиентами с глазу на глаз в СИЗО-1 довольно много.
Раз в месяц подследственному мэру положено краткосрочное свидание с родными, которое, как правило, длится минут 40. Все это время сотрудники изолятора будут прослушивать разговор.
Ночная жизнь куда богаче
По ночам начинается вторая жизнь у постояльцев изолятора. По импровизированным веревкам из окон они принимают и передают по указанным в записках адресам пакеты с продовольствием, сигареты, а также "мальки" - записки и письма, скрученные в трубочки. Для межкамерного сообщения за неимением веревок идет в ход все, что есть под рукой, например простыни. По словам Анатолия Завадского, в прошлом году за подобную порчу имущества СИЗО, к коему относится и белье, приморский ГУФСИН направил около 400 материалов на возмещение материального ущерба. Участвует ли в таких "прогонах" Николаев? Сомнительно, поскольку правоохранители были бы рады поймать его на дополнительной статье УК.
Для того чтобы передать Николаеву передачу в СИЗО, родственники должны отстоять очередь, которая порой составляет 4-5 часов. Все передаваемые продукты питания близким мэра придется вскрыть: чай - пересыпать в прозрачные пакеты, конфеты развернуть, консервы, сигареты также принимаются в открытом виде. Из обуви вынимаются супинаторы и шнурки. А продукты в стеклянных банках, в том числе варенье и все, на чем можно настоять брагу, у родственников просто не возьмут.
Торт, если надо, испекут "холопы"
Если родные заключенного Николаева не хотят стоять в очередях, они могут воспользоваться услугами магазина СИЗО-1 - заказать там по прейскуранту набор продовольственных и промышленных товаров и оплатить передачу на месте.
Вместе с тем, пока Владимир Викторович имеет статус следственно-арестованного, он может воспользоваться благами цивилизации: не есть тюремную баланду, а заказывать еду из ресторана. По его желанию и за его счет в кондитерской СИЗО-1, где работают "холопы" - осужденные, отбывающие срок в стенах изолятора, испекут торт. Правда, за неимением ножей ресторанскую еду придется резать "мойками" - тонкими лезвиями из разобранных бритвенных станков.
Если подследственному мэру покажется, что его права каким-то образом ущемили, он может, так же как и все остальные следственно-арестованные, написать жалобу. Ее рассмотрят в аппарате уполномоченного по правам человека в Приморском крае, и если факт нарушения его прав подтвердится, то администрацией изолятора обязательно будут приняты меры.
Надо отметить, что условия содержания во Владивостокском следственном изоляторе далеки от совершенства в силу того, что строилось учреждение давно, да и переполнено оно почти в 1,5 раза. Знал бы где упасть, тогда вместо детских площадок мэру стоило бы заняться обустройством тюремных камер.
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