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Штык-лопата - лучший друг в снегопад
- 4 марта днем возвращались с семьей из северных районов Приморья через Уссурийск. Снег только припорошил дорогу, надо сказать, чисто убранную после прошлых сюрпризов природы, а в городе уже работает снегоуборочная техника, посыпает улицы песком, друг за другом едут грейдеры, на каждом углу - посты ГАИ. Может, Владивостоку стоит поучиться?
- Действительно, с трех часов дня 4 марта снегоуборочная техника приступила к расчистке дорог в Уссурийске. В ночь с 4 на 5 марта снег убирали 25 единиц техники, так что уже утром 5 марта в Уссурийске автотранспорт ходил по расписанию.
В понедельник глава города обратился к гражданам о необходимости своими силами расчистить придомовые территории. Причем денег никому не предлагал. На вопрос редакции "ЗР", действительно ли граждане проявляют сознательность, в администрации Уссурийска даже удивились: "Конечно, ведь каждый понимает необходимость такой уборки. Даже наши соседи, работники банка, уже вышли с лопатами и разгребают снег возле своего офиса".
На сегодня в Уссурийском городском округе работает более 90 единиц снегоуборочной техники, а для нечаянно нагрянувшего весеннего снега выделено несколько дополнительных полигонов.
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