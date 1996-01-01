Борцы с коррупцией встретились с Главным федеральным инспектором

Председатель Приморского регионального отделения Комиссии контр-адмирал запаса Вячеслав КОЗЛОВСКИЙ и заместитель председателя Центрального Совета общероссийской общественной организации "Общественная комиссия по борьбе с коррупцией" по ДФО Геннадий ЗОЛОТАРЕВ 1 февраля 2007 г. встретились с Главным федеральным инспектором по Приморскому краю Сергеем ЛОМАЕВЫМ.

В ходе встречи сторонами были обсуждены вопросы взаимодействия комиссии с аппаратом полпреда и главным федеральным инспектором в вопросе противодействия коррупции на территории Приморского края.

В частности, обсуждалось усиление эффективности работы контролируемых главным федеральным инспектором структур за счет участия общественности в выполнении поставленной президентом задачи по искоренению коррупции. Также сторонами было отмечено, что без консолидации общества, органов государственной власти и органов охраны правопорядка нельзя достигнуть успехов в борьбе с коррупцией.

Подводя итоги встречи Сергей Ломаев высказал предложение о включении членов организации в создаваемые инспекцией комиссии и коллегию при Главном федеральном инспекторе по Приморскому краю. Это предложение принято представителями Комиссии, которые заявили, что активное участие общественности в вопросах борьбы с коррупцией не оставляет никаких шансов тем, кто использует свое служебное положение в корыстных целях.