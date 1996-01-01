www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 55.56 р.
EUR: 73.24 р. 10 CNY: 93.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Убийцам приморского бизнесмена и депутата вынесли приговор...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Обвинительный вердикт вынес Приморский краевой суд 9 марта. Киллеры депутата Думы муниципального образования город Уссурийск и Уссурийский район Юрия ЕМЦА отправятся в колонию строгого режима в ближайшее время.

Заказчика убийства депутата и экс-руководителя ОАО "Уссурийский бальзам" ни предварительное, ни судебное следствие так и не установило. Судили лишь исполнителей. Как записано в приговоре, весной 2004 г. Николай ХОМЕНКО согласился организовать и совершить убийство Емца за денежное вознаграждение. Сообразив, что это сложно будет сделать в одиночку, он привлек своих знакомых Андрея ЗОТИНА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Они дали согласие ввязаться в эту историю за $15 тыс. каждому.

Хоменко предоставил соучастникам охотничий карабин "Лось", а Зотин и Медведев достали к нему патроны. Хоменко распределил роли при совершении преступления, согласно которым Медведев должен был произвести выстрел в Емца, а Зотин - вывезти Медведева с места преступления вместе с оружием.

Хоменко показал соучастникам фотографию Емца и сообщил, что он каждый день на автомашине "Тойота Ленд Круизер" подъезжает к дому № 122 по ул. Ленина в Уссурийске. Кроме того, он предоставил им автомашину "Тойота Краун" без госномеров, которую взял у своего знакомого. Заднее стекло автомашины вынули и натянули вместо него полиэтиленовую плёнку.

7 июня 2004 г. около 10 часов Медведев и Зотин подъехали к соседнему дому, приготовили карабин для выстрела и стали ждать. Через 1,5 часа, когда депутат стал подниматься по лестнице в дом № 122, Медведев произвел в него один прицельный выстрел, в результате которого потерпевший в тот же день скончался в больнице.

После этого киллеры скрылись, приехали на оговоренную встречу с Хоменко, где отдали ему карабин и переоделись. В тот же день они получили обещанные за убийство деньги.

Через некоторое время Зотина и Хоменко задержали. Медведев скрылся и его объявили в международный розыск, а уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.

В минувшую пятницу суд признал Николая Хоменко виновным в организации убийства по найму и незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия и приговорил к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Зотину за соучастие и незаконные действия с оружием "дали" 13 лет.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru