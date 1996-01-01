Убийцам приморского бизнесмена и депутата вынесли приговор...

Обвинительный вердикт вынес Приморский краевой суд 9 марта. Киллеры депутата Думы муниципального образования город Уссурийск и Уссурийский район Юрия ЕМЦА отправятся в колонию строгого режима в ближайшее время.

Заказчика убийства депутата и экс-руководителя ОАО "Уссурийский бальзам" ни предварительное, ни судебное следствие так и не установило. Судили лишь исполнителей. Как записано в приговоре, весной 2004 г. Николай ХОМЕНКО согласился организовать и совершить убийство Емца за денежное вознаграждение. Сообразив, что это сложно будет сделать в одиночку, он привлек своих знакомых Андрея ЗОТИНА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Они дали согласие ввязаться в эту историю за $15 тыс. каждому.

Хоменко предоставил соучастникам охотничий карабин "Лось", а Зотин и Медведев достали к нему патроны. Хоменко распределил роли при совершении преступления, согласно которым Медведев должен был произвести выстрел в Емца, а Зотин - вывезти Медведева с места преступления вместе с оружием.

Хоменко показал соучастникам фотографию Емца и сообщил, что он каждый день на автомашине "Тойота Ленд Круизер" подъезжает к дому № 122 по ул. Ленина в Уссурийске. Кроме того, он предоставил им автомашину "Тойота Краун" без госномеров, которую взял у своего знакомого. Заднее стекло автомашины вынули и натянули вместо него полиэтиленовую плёнку.

7 июня 2004 г. около 10 часов Медведев и Зотин подъехали к соседнему дому, приготовили карабин для выстрела и стали ждать. Через 1,5 часа, когда депутат стал подниматься по лестнице в дом № 122, Медведев произвел в него один прицельный выстрел, в результате которого потерпевший в тот же день скончался в больнице.

После этого киллеры скрылись, приехали на оговоренную встречу с Хоменко, где отдали ему карабин и переоделись. В тот же день они получили обещанные за убийство деньги.

Через некоторое время Зотина и Хоменко задержали. Медведев скрылся и его объявили в международный розыск, а уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.

В минувшую пятницу суд признал Николая Хоменко виновным в организации убийства по найму и незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия и приговорил к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Зотину за соучастие и незаконные действия с оружием "дали" 13 лет.