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Миграционное уведомление отправит почта

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Мой муж является гражданином другого государства, но постоянно проживает вместе со мной во Владивостоке. Здесь же работает. Слышала, что появился новый порядок оформления миграционных уведомлений. Не могла бы редакция "ЗР" разъяснить этот вопрос?

- Теперь о прибытии в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства можно уведомить Федеральную миграционную службу РФ (ФМС РФ) через отделения связи приморской почты. Принимающая сторона или сам мигрант (если он постоянно проживает в РФ и имеет вид на жительство) заполняет в 2-х экземплярах бланк уведомления и передает его оператору почтового отделения.

При предоставлении услуги в почтовых отделениях оплачиваются прием и сверка заполненного уведомления в размере 118 руб. с учетом НДС 18%. (тариф установлен постановлением Правительства РФ), а также, при необходимости, дополнительные услуги по действующим тарифам. Отправка письма в адрес ФМС оплачивается дополнительно, согласно действующим тарифам на пересылку корреспонденции.

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