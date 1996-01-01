"Газовая атака" в детсаду

- Слышала, на днях из здания детского сада эвакуировали более 150 человек из-за какого-то газа. Что все-таки случилось?

- В минувший вторник у воспитанников детского сада №145 во Владивостоке, находившихся в одной их групп, внезапно открылся кашель. Установлена предварительная причина ЧП.

По мнению сотрудников детского сада, в помещении был распылен неизвестный газ. Из здания были эвакуированы 154 человека. Около 1,5 часа они находились на улице. При осмотре комнат под одной из кроватей был обнаружен баллончик с газом. По мнению специалистов, он и стал причиной "внеплановой прогулки". Как он туда попал - выясняется.