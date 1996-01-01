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Суд по убийству Емца близок к завершению
По уголовному делу о заказном убийстве политика и предпринимателя из Уссурийска Юрия ЕМЦА закончились прения сторон на процессе во Владивостоке. Суду осталось только выслушать последнее слово обвиняемых и огласить приговор.
Как сообщает РИА PrimaMedia, на скамье подсудимых оказались предприниматель Николай ХОМЕНКО, обвиняемый в организации убийства, и безработный Андрей ЗОТИН, обвиняемый в пособничестве. Непосредственный исполнитель, которым, по мнению следствия, является Дмитрий МЕДВЕДЕВ, находится в розыске, а имя заказчика так и не установлено.
Напомним, Юрий Емец был убит одним выстрелом в спину 7 июня 2004 г. на крыльце офисного здания в центре Уссурийска. Экспертиза показала, что пуля, извлеченная из тела убитого, была выпущена из охотничьего карабина "Лось-7", принадлежащего Николаю ХОМЕНКО. Карабин был изъят, сам Хоменко арестован, однако в убийстве он не признался ни во время предварительного следствия, ни на суде.
По версии Хоменко, озвученной им на суде, оружие могло быть у него похищено, а затем снова подброшено. Следователи также вышли на Андрея Зотина, который за неделю до убийства Юрия Емца приобрел без оформления документов микрогрузовик Mazda Titan, стоявший напротив места убийства. В ходе предварительного следствия Андрей Зотин признался в пособничестве убийству. В судебном заседании трое свидетелей, включая сестру Юрия Емца Ирину ЕРОХОВУ, показали, что к убийству был причастен уссурийский предприниматель Сергей КОШЕЛЕВ, убитый через месяц после смерти экс-спикера.
Обвинение требует для Николая Хоменко и Андрея Зотина наказания в виде 18 и 17 лет лишения свободы соответственно. Суду осталось заслушать последнее слово обвиняемых и огласить приговор.
ДосьеС 1992 г. Юрий Емец возглавлял крупнейший в Приморском крае ликероводочный комбинат "Уссурийский бальзам". В 2000 г. он покинул этот пост, оставаясь акционером предприятия (49% акций). В последние годы Емец был совладельцем ряда предприятий, занятых торговлей с Китаем. С конца 1990-х гг. занялся политикой. В 2000 г. был избран депутатом местной думы, а затем стал ее председателем.
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