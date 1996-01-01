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Разбили градусник? Куда девать ртуть?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Расскажите, как утилизировать пришедшие в негодность приборы, в которых содержится ртуть? Например, градусник. Я обзвонила несколько организаций, но нигде не получила внятного ответа.

- Все мы знаем, как опасна ртуть. Так, при отравлении этим металлом у человека пропадает аппетит, начинается бессонница, насморк, кожный зуд. В случае длительного контакта с металлическими шариками могут возникнуть проблемы посерьезнее: резкая потеря веса, повреждения головного мозга, почек, легких, иммунной системы.

Чтобы мелкая бытовая неприятность не превратилась в большую медицинскую беду, необходимо провести грамотную уборку помещения, подвергшегося "химической атаке". На официальном языке процесс устранения возможности заражения металлической ртутью и ее солями называется демеркуризацией. Лучше всего довериться профессионалам. Во Владивостоке радиационную безопасность обеспечивает компания "ПримТехнополис". Вызвав специалистов на дом, вы не прогадаете. Они проведут механическую уборку помещения, потом пустят в ход химические реактивы. Затем специальным аппаратом замерят концентрацию паров ртути в воздухе квартиры. Если опасность сохраняется, демеркуризацию повторяют. Вся "операция" обойдется в 2 тыс. рублей, замеры воздуха - 750 руб.

Если вы хотите провести уборку сами, то проконсультировать вас могут и по телефону. Если разбился градусник, специалисты этой компании советуют поступать следующим образом. В первую очередь, откройте в зараженном помещении окна; если работает кондиционер или вентилятор, выключите его; и, конечно, выпроводите из комнаты детей и домашних животных. Легче всего удалить ртуть с линолеума, дерева и других гладких поверхностей. А вот если ртуть попала на ковер, попрощайтесь с ним ради собственной безопасности. Для сбора ртути можно использовать полиэтиленовые пакеты, бумажные салфетки, картонку, самые маленькие шарики отлично убираются скотчем. Все действия в идеале нужно производить в перчатках и респираторе или хотя бы в марлевой повязке, чтобы предотвратить вдыхание ядовитых паров.

Шарики ртути соберите в стеклянную банку, залейте крепким раствором марганцовки и плотно закройте крышкой. Перчатки, салфетки, совки, которыми вы пользовались, также упакуйте в мешки, их тоже надо будет выкинуть. Если вы уверены, что ни один из металлических шариков не ускользнул, помойте пол мыльно-содовым раствором или раствором марганцовки.

Чего специалисты делать категорически не рекомендуют, так это использовать пылесос. Кроме того, что это приведет к еще большему распространению паров ртути, потом его придется просто выбросить. Чтобы не превратить и без того мелкие шарики ртути в совсем крошечные, при уборке не стоит использовать веник. Нельзя стирать и мыть контактировавшие с ртутью полотенца и посуду в стиральной и посудомоечной машинах. Мельчайшие частицы, осевшие на стенках помощников по дому, еще долго будут отравлять вам жизнь. По этой же причине не выкидывайте ртуть в унитаз. Извлечь ее из канализационных труб практически невозможно.

Банку с ртутью и все "сопутствующие" предметы упакуйте в мешки и плотно завяжите. Утилизацией тоже должны заниматься профессионалы. Компания "ПримТехнополис" заберет у вас опасные отходы и отправит в Сибирь, на специальное предприятие, занимающееся утилизацией ртути.

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