В Приморье едет новый чекист

Прибытия нового начальника управления ФСБ России по Приморскому краю ожидают во Владивостоке на этой неделе.

Как сообщает PrimaMedia, новым руководителем приморских чекистов назначен генерал-лейтенант Александр Вяткин. На эту должность он пришел с поста начальника управления ФСБ России по Тюменской области.

Прежний начальник управления ФСБ России по Приморскому краю генерал-лейтенант Юрий Алешин переведен с повышением на Лубянку.