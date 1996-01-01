Обманный Сон

Бывшему директору одного из крупнейших рыбодобывающих предприятий Дальнего Востока ЗАО "Сахалинская рыбопромышленная компания" Юрию СОНУ "дали" 5,5 лет условно.

Как сообщили в областной прокуратуре, Сон похитил чужое имущество обманным путем, злоупотребляя своим служебным положением. В ходе судебного следствия было доказано, что Юрий Сон обманул страховую компанию "Росно" после аварии БМРТ "Виктор Стрельцов". Он предоставил по страховому случаю подложные платежные поручения за якобы приобретенные судовые части у различных организаций на сумму 14,5 млн руб.

Кроме этого, установлено, что Сон совершил мошеннические действия в отношении ЗАО "Торговый дом "Нептун" путем предоставления простого векселя по договору поставки рыбопродукции. Таким образом, он ввел в заблуждение акционерное общество о финансовом положении дел на предприятии, деньги расходовал не на подготовку к минтаевой путине, а по своему усмотрению. Ущерб ЗАО "Торговый дом "Нептун" от действий Сона составил 6,8 млн руб.