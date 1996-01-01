Прокуратуру Хабаровска возглавил прокурор Николаевска

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора города Хабаровска назначен Сергей ПЕТУХОВ, приступивший к обязанностям 10 февраля. Об этом сообщила помощник прокурора Хабаровского края Ирина КОЛЕСНИК.

Как уже сообщалось, городская прокуратура была упразднена в Хабаровске в 2002 году, а с 10 февраля 2007 года вновь начала свою работу.