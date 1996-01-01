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"Улисс" домахался топором
Прокуратурой Ольгинского района Приморья в суд предъявлен иск о возмещении ООО "Улисс" экологического ущерба, причиненного незаконной порубкой деревьев, на сумму 41 млн 595 тыс. руб.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края, генеральный директор этого предприятия Николай ГРИГОРАШ уже осужден к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года за совершение преступления, предусмотренного частью третьей статьи 260 Уголовного кодекса РФ (незаконная порубка деревьев и кустарников, совершенная в особо крупном размере).
Установлено, что в период с 1 по 9 декабря 2004 г. ООО "Улисс", не имея лесорубочного билета или ордера на порубку деревьев, в окрестностях села Фурманово Ольгинского района произвело незаконную заготовку деревьев (дуба - 55 штук, ели -194, кедра - 181, липы - 54 и березы - 16 штук).
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