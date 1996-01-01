Мошенник кинул предпринимателей на несколько миллионов

Следственное управление при УВД по Ленинскому району г. Владивостока расследует уголовное дело по обвинению некого господина Б. в хищении путем мошенничества около 2 млн руб.

Как сообщает РИА "Восток-Медиа", в ходе следствия установлено, что подозреваемый, представляясь руководителем ООО "Инком Трейдинг", профилирующегося на производстве пиломатериалов, обратился к местному предпринимателю с коммерческим предложением о совместном производстве.

Чтобы подтвердить свою весомость, рентабельность предприятия, г-н Б. ссылался на имеющиеся на счету компании 1,5 млн руб., а также на наличие крупного производственного цеха. Коммерсанту было предложено войти "в долю" и вложить в производство 1,5 млн руб., что и было сделано.

Б. снял деньги со счета, заказал в Москве оборудование и сделал предоплату. Когда оборудование было доставлено и поставщики стали требовать полной оплаты, предприниматель узнал, что Б. снял оставшиеся деньги со счета и скрылся. В процессе расследования выяснилось, что ни цеха по производству пиломатериалов, ни 1,5 млн руб. на счету у ООО "Инком Трейдинг" не имелось.

Предприимчивый мошенник задержан. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.