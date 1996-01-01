Торговца вирусами взяли с поличным

В УВД Приморского края поступила оперативная информация - в компьютерном салоне продают диски с вредоносными программами. На прошлой неделе сотрудники милиции провели контрольную закупку, в результате которой информация подтвердилась.

Как сообщили в пресс-службе УВД Приморского края, продавец предложил покупателю запретный товар - 2 диска с вирусными программами и базой телефонных номеров. По факту нарушения законодательства задержан житель Арсеньева, 1978 года рождения, ранее не судимый. В отношении сбытчика запрещенных программ возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса РФ - "создание, использование, распространение вредоносных программ".