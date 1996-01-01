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Спецпродукция стала бесплатной

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Приморскому ГИБДД и Таможенной службе прокуратура края запретила взимать плату (помимо государственной пошлины) за выдачу и замену государственных регистрационных знаков и иной специальной продукции, а также за прием квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортным средством.

Как известно, запрет взимать подобную плату наложило решение Верховного суда РФ еще в конце прошлого года, однако постановление губернатора Приморского края, которым утверждены тарифы оплаты услуг, в том числе по выдаче и замене спецпродукции на основе старого постановления правительства, вносило путаницу. Таким образом, несмотря на официальный запрет, практика взимания с автовладельцев платы за выдачу и замену спецпродукции все еще продолжается.

На защиту прав автолюбителей встала прокуратура по обращению руководителя местного отделения одной из партий. В итоге обращение удовлетворено и, как следует из ответа первого заместителя прокурора края Юрия ХОХЛОВА, прокуратурой принесен протест на постановление губернатора края от 02.02.2000 г. № 165, внесено представление начальнику УВД края об устранении нарушений закона, а также аналогичное представление через Генпрокуратуру направлено в Федеральную таможенную службу.

Досье

Теперь незаконно взимание с граждан и организаций платы за выдачу и замену спецпродукции (в том числе государственных регистрационных знаков, свидетельств о регистрации транспортных средств, водительских удостоверений, талонов к ним, паспортов транспортного средства, удостоверения на ввозимое в РФ транспортное средство на срок до 6 месяцев, акта технического осмотра, свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, государственных регистрационных знаков "Транзит", свидетельства на высвобождающийся номерной агрегат, отличительного знака участника международного дорожного движения, талона о прохождении государственного технического осмотра транспортного средства, свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения), а также за приём квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортным средством.
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