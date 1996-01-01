Долг офицера в рублях

Генерал-майора Илью ЧЕРЕЧУКИНА задержали в своем служебном кабинете военные контрразведчики и сотрудники УБОП УВД Хабаровского края в момент получения денег от своего подчиненного - командира инженерной базы Николая ЕЛИСЕЕВА. В генеральском портфеле оперативники обнаружили 400 тыс. руб.

Помощник прокурора Дальневосточного военного округа Светлана УСТИНОВА подтвердила факт задержания генерала, но в своих комментариях была немногословна. "Возбуждено уголовное дело по ст. 285 ч. 1 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в связи с получением Черечукиным крупной суммы денежных средств от подчиненного. В интересах следствия обстоятельства дела не раскрываются", - заявила она на специально созванном брифинге. И сообщила, что начальник управления инженерных войск ДВО отпущен под подписку о невыезде, что весьма странно при обвинении в таком серьезном преступлении. Впрочем, в российской армии сегодня продолжают служить и другие высокопоставленные офицеры, в свое время обвиненные и даже осужденные за более тяжкие грехи.

Полковник Елисеев, обратившийся в правоохранительные органы с заявлением о том, что генерал вымогал у него деньги, общаться с прессой отказывается. Но его друг и в недавнем прошлом командир понтонно-мостового полка Валерий ПРИКАЗНОВ рассказал ДДГ "ЗР", что поборы с командиров инженерных частей ДВО носили систематический характер. "Дежурная сумма - 30 тыс. руб. Деньги собирались на подношение "высокопоставленным лицам" и командировки в Москву. Где мы возьмем эти деньги, Черечукина не интересовало", - отметил бывший комполка.

Как вспоминает Валерий Приказнов, после того как он отказался сдать генералу деньги на подарок одному из высших чинов ДВО, в его полк зачастили проверки. А в декабре 2006 г. офицер с 25-летним опытом службы был уволен из Вооруженных сил с туманной формулировкой - "за несоблюдение условий контракта". Валерий Приказнов предполагает, что дань начальнику инженерного управления вынуждены были платить в общей сложности 10 командиров частей.

К ослушникам, по словам Приказнова, применялись различные санкции - от устного внушения до методов насильственной психиатрии. Так, бывший командир полка утверждает, что его друг Николай Елисеев провел больше двух недель в психиатрическом отделении 301-го окружного военного госпиталя за попытку поговорить с командиром "по-мужски". Впоследствии Елисееву было предложено на выбор: уволиться или откупиться крупной суммой. Строптивый полковник согласился на второй вариант и инсценировал продажу казенного имущества - трактора ДТ-94. Первую часть "долга" он вручил генерал-майору 14 февраля в его кабинете. Купюры были предварительно помечены люминесцентной краской, а сам процесс передачи фиксировала скрытая камера. В момент задержания генерал-майор сохранял спокойствие и утверждал, что все происходящее - провокация нерадивого подчиненного.

По 285-й статье УК РФ начальнику управления инженерных войск может грозить до 4 лет лишения свободы. Не исключено, что Илье Черечукину будут предъявлены обвинения в получении взятки или вымогательстве. Это "генеральское дело" стало уже третьим за последние несколько месяцев. Ранее уголовному преследованию подверглись краевой военком Евгений ФЕОКТИСТОВ и заместитель командующего округом по вооружению Олег РАЙХМАН. Следователи прокуратуры подозревают их соответственно в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.